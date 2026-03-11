Убытки «airBaltic» в прошлом году резко сократились (ЦИФРЫ)

В то же время оборот концерна "airBaltic" за прошлый год по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% до 779,344 млн евро.

В 2025 году авиакомпания перевезла по своей маршрутной сети 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Общее количество выполненных рейсов, включая услуги аренды самолетов (ACMI), в прошлом году составило 78 400, что на 7% больше. Из них 48 300 рейсов было выполнено по маршрутной сети авиакомпании - на 3% больше, чем в 2024 году, а 30 100 рейсов были выполнены на основе ACMI, что на 15% больше.

Средняя заполняемость самолетов "airBaltic" в прошлом году составила 80,2%, что на 1 процентный пункт меньше, чем в 2024 году.

Скорректированная прибыль "airBaltic" до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и аренды, а также до резервов по судебным разбирательствам (EBITDAR) в прошлом году составила 143,9 млн евро по сравнению с 184,2 млн евро в 2024 году.

Как пояснили в "airBaltic", хотя в 2025 году компания работала с чистыми убытками в размере 44,3 млн евро, по сравнению с 2024 годом они уменьшились на 73,8 млн евро. Убытки были обусловлены рядом внешних и операционных факторов, включая рост расходов на меры по охране окружающей среды и операционную деятельность, использование услуг ACMI в зимний сезон в меньшем объеме, чем прогнозировалось, а также техническим обслуживанием двигателей.

В то же время на результаты положительно повлияла прибыль от переоценки валютного курса по обязательствам в долларах США. Во втором полугодии показатели деятельности и качество доходов улучшились, обеспечив более устойчивую основу для работы в 2026 году.

В авиакомпании отмечают, что доходы и количество перевезенных пассажиров в прошлом году достигли самого высокого уровня в истории "airBaltic", а также было расширено предоставление услуг ACMI, что способствовало использованию самолетов и диверсификации доходов.

В прошлом году флот "airBaltic" увеличился до 51 самолета "Airbus A220-300", а также была расширена инфраструктура обучения, технического обслуживания и грузовых перевозок.

Как указал исполнительный директор "airBaltic" Эрно Хилден, 2025 год с точки зрения деятельности был для компании сложным, поскольку в отрасли продолжались проблемы с техническим обслуживанием двигателей, что влияло на доступность самолетов и создавало необходимость вносить изменения в расписание полетов.

"Несмотря на перебои и постоянный рост расходов, мы наблюдали стабильный спрос на услуги "airBaltic". Хотя внешние факторы продолжали влиять на финансовые показатели, общие результаты по сравнению с предыдущим годом улучшились, чему способствовали более благоприятные условия для деятельности во втором полугодии", - отметил руководитель авиакомпании.

По прогнозам "airBaltic", в 2026 году операционные и коммерческие показатели компании улучшатся благодаря доступности самолетов, планируемым дополнительным поставкам самолетов, дальнейшему расширению сети маршрутов и деятельности ACMI. Внедрение высокоскоростного интернета "Starlink" на самолетах и дальнейшее расширение маршрутной сети за счет новых направлений и увеличения частоты рейсов между странами Балтии улучшат качество обслуживания клиентов и будут способствовать росту доходов, а улучшение макроэкономических условий в Балтийском регионе и дальнейшее сотрудничество со стратегическими партнерами обеспечат уверенность в росте спроса на авиаперевозки в будущем.

Как сообщалось, в 2024 году аудированные убытки концерна "airBaltic" составили 118,159 млн евро, тогда как годом ранее компания работала с прибылью. Оборот концерна по сравнению с 2023 годом увеличился на 11,9% до 747,572 млн евро.

В августе прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Туссену через компанию "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После первичного публичного размещения акций (IPO) "airBaltic" доля участия "Lufthansa" будет определена в зависимости от потенциальной рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после IPO "Lufthansa" будет принадлежать не менее 5% капитала "airBaltic".

В августе 2024 года правительство Латвии постановило, что после IPO государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одна акция, а в августе 2025 года было принято решение, что государство, как и "Lufthansa", внесет в капитал "airBaltic" перед потенциальным IPO вклад в размере 14 млн евро.

