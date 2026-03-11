Убытки «airBaltic» в прошлом году резко сократились (ЦИФРЫ)

© LETA 11 марта, 2026 16:05

Новости Латвии 0 комментариев

Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.

В то же время оборот концерна "airBaltic" за прошлый год по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% до 779,344 млн евро.

В 2025 году авиакомпания перевезла по своей маршрутной сети 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Общее количество выполненных рейсов, включая услуги аренды самолетов (ACMI), в прошлом году составило 78 400, что на 7% больше. Из них 48 300 рейсов было выполнено по маршрутной сети авиакомпании - на 3% больше, чем в 2024 году, а 30 100 рейсов были выполнены на основе ACMI, что на 15% больше.

Средняя заполняемость самолетов "airBaltic" в прошлом году составила 80,2%, что на 1 процентный пункт меньше, чем в 2024 году.

Скорректированная прибыль "airBaltic" до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и аренды, а также до резервов по судебным разбирательствам (EBITDAR) в прошлом году составила 143,9 млн евро по сравнению с 184,2 млн евро в 2024 году.

Как пояснили в "airBaltic", хотя в 2025 году компания работала с чистыми убытками в размере 44,3 млн евро, по сравнению с 2024 годом они уменьшились на 73,8 млн евро. Убытки были обусловлены рядом внешних и операционных факторов, включая рост расходов на меры по охране окружающей среды и операционную деятельность, использование услуг ACMI в зимний сезон в меньшем объеме, чем прогнозировалось, а также техническим обслуживанием двигателей.

В то же время на результаты положительно повлияла прибыль от переоценки валютного курса по обязательствам в долларах США. Во втором полугодии показатели деятельности и качество доходов улучшились, обеспечив более устойчивую основу для работы в 2026 году.

В авиакомпании отмечают, что доходы и количество перевезенных пассажиров в прошлом году достигли самого высокого уровня в истории "airBaltic", а также было расширено предоставление услуг ACMI, что способствовало использованию самолетов и диверсификации доходов.

В прошлом году флот "airBaltic" увеличился до 51 самолета "Airbus A220-300", а также была расширена инфраструктура обучения, технического обслуживания и грузовых перевозок.

Как указал исполнительный директор "airBaltic" Эрно Хилден, 2025 год с точки зрения деятельности был для компании сложным, поскольку в отрасли продолжались проблемы с техническим обслуживанием двигателей, что влияло на доступность самолетов и создавало необходимость вносить изменения в расписание полетов.

"Несмотря на перебои и постоянный рост расходов, мы наблюдали стабильный спрос на услуги "airBaltic". Хотя внешние факторы продолжали влиять на финансовые показатели, общие результаты по сравнению с предыдущим годом улучшились, чему способствовали более благоприятные условия для деятельности во втором полугодии", - отметил руководитель авиакомпании.

По прогнозам "airBaltic", в 2026 году операционные и коммерческие показатели компании улучшатся благодаря доступности самолетов, планируемым дополнительным поставкам самолетов, дальнейшему расширению сети маршрутов и деятельности ACMI. Внедрение высокоскоростного интернета "Starlink" на самолетах и дальнейшее расширение маршрутной сети за счет новых направлений и увеличения частоты рейсов между странами Балтии улучшат качество обслуживания клиентов и будут способствовать росту доходов, а улучшение макроэкономических условий в Балтийском регионе и дальнейшее сотрудничество со стратегическими партнерами обеспечат уверенность в росте спроса на авиаперевозки в будущем.

Как сообщалось, в 2024 году аудированные убытки концерна "airBaltic" составили 118,159 млн евро, тогда как годом ранее компания работала с прибылью. Оборот концерна по сравнению с 2023 годом увеличился на 11,9% до 747,572 млн евро.

В августе прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Туссену через компанию "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После первичного публичного размещения акций (IPO) "airBaltic" доля участия "Lufthansa" будет определена в зависимости от потенциальной рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после IPO "Lufthansa" будет принадлежать не менее 5% капитала "airBaltic".

В августе 2024 года правительство Латвии постановило, что после IPO государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одна акция, а в августе 2025 года было принято решение, что государство, как и "Lufthansa", внесет в капитал "airBaltic" перед потенциальным IPO вклад в размере 14 млн евро.
 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

