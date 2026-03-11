Речь идёт о методическом документе для школ, призванном повысить «чувствительность и уважение к различным верованиям». Руководство уже распространили в нескольких муниципалитетах, включая районы вокруг Лидса, Олдема и Уэйкфилда.

В документе говорится, что некоторые мусульманские ученики могут отказаться изображать человеческие фигуры. В определённых религиозных трактовках такие изображения считаются идолопоклонством. Учителям также рекомендуют избегать заданий, где школьники должны рисовать пророков или религиозные фигуры — например Иисуса или пророка Мухаммеда.

Но рекомендации касаются не только уроков искусства.

Отдельный раздел посвящён музыке. В нём напоминают, что часть мусульманских семей придерживается мнения, что музыка должна ограничиваться человеческим голосом и простыми ударными инструментами. Поэтому школам советуют учитывать, что некоторые ученики могут не захотеть участвовать в песнях или музыкальных занятиях.

Есть и предупреждения для уроков театра и танцев. Учителям предлагают избегать ролей или сцен, которые могут восприниматься как противоречащие религиозным убеждениям — например выступления, предполагающие физический контакт между мальчиками и девочками или «неподобающие» движения.

Документ также напоминает о других религиозных особенностях — например пищевых правилах у разных конфессий или периодах поста.

Однако именно разделы о рисунках и музыке вызвали наибольшее внимание.

Напряжение вокруг подобных тем в Британии уже возникало. В 2021 году учитель религиоведения из школы в Батли был отстранён и вынужден скрываться после того, как показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова.

Авторы рекомендаций подчёркивают: школы должны проявлять гибкость и учитывать культурные различия.

Но сама идея того, что обычный школьный рисунок может стать предметом религиозного спора, уже вызвала новый раунд обсуждений о том, где проходит граница между уважением к убеждениям и тем, как должна выглядеть обычная школьная программа.

И вопрос, который всё чаще звучит в британских дебатах, теперь формулируется довольно просто:

можно ли учить детей одинаково, если для одних учеников обычный рисунок — это просто урок искусства, а для других — религиозная проблема.





