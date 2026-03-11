Детские рисунки под вопросом? В школах Британии предупреждают о «богохульстве» (1)

Редакция PRESS 11 марта, 2026 16:20

Всюду жизнь 1 комментариев

Обычный школьный урок рисования внезапно оказался в центре бурной дискуссии в Великобритании. В ряде школ на севере Англии учителям разослали рекомендации: детские рисунки людей могут оказаться религиозно чувствительной темой, а уроки музыки и танцев — вызвать возражения у некоторых семей.

Речь идёт о методическом документе для школ, призванном повысить «чувствительность и уважение к различным верованиям». Руководство уже распространили в нескольких муниципалитетах, включая районы вокруг Лидса, Олдема и Уэйкфилда.

В документе говорится, что некоторые мусульманские ученики могут отказаться изображать человеческие фигуры. В определённых религиозных трактовках такие изображения считаются идолопоклонством. Учителям также рекомендуют избегать заданий, где школьники должны рисовать пророков или религиозные фигуры — например Иисуса или пророка Мухаммеда.

Но рекомендации касаются не только уроков искусства.

Отдельный раздел посвящён музыке. В нём напоминают, что часть мусульманских семей придерживается мнения, что музыка должна ограничиваться человеческим голосом и простыми ударными инструментами. Поэтому школам советуют учитывать, что некоторые ученики могут не захотеть участвовать в песнях или музыкальных занятиях.

Есть и предупреждения для уроков театра и танцев. Учителям предлагают избегать ролей или сцен, которые могут восприниматься как противоречащие религиозным убеждениям — например выступления, предполагающие физический контакт между мальчиками и девочками или «неподобающие» движения.

Документ также напоминает о других религиозных особенностях — например пищевых правилах у разных конфессий или периодах поста.

Однако именно разделы о рисунках и музыке вызвали наибольшее внимание.

Напряжение вокруг подобных тем в Британии уже возникало. В 2021 году учитель религиоведения из школы в Батли был отстранён и вынужден скрываться после того, как показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова.

Авторы рекомендаций подчёркивают: школы должны проявлять гибкость и учитывать культурные различия.

Но сама идея того, что обычный школьный рисунок может стать предметом религиозного спора, уже вызвала новый раунд обсуждений о том, где проходит граница между уважением к убеждениям и тем, как должна выглядеть обычная школьная программа.

И вопрос, который всё чаще звучит в британских дебатах, теперь формулируется довольно просто:
можно ли учить детей одинаково, если для одних учеников обычный рисунок — это просто урок искусства, а для других — религиозная проблема.
 
 
 

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

