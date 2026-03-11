Посторонние продолжают декларировать место жительства без согласия владельца (1)

© LETA 11 марта, 2026 15:51

По-прежнему встречаются случаи, когда посторонние лица декларируют место жительства в чужой недвижимости без законных оснований. Ранее на "manabalss.lv" прошел сбор подписей за инициативу о декларировании места жительства только с согласия собственника жилья.

Хотя Сейм уже поддержал соответствующие поправки во втором чтении и в будущем к таким лицам будут применяться ограничения, часть общества считает, что они должны быть более строгими.

Случаи декларирования на чужой собственности влекут за собой большие издержки как для самих собственников, которым приходится подавать в суд, чтобы выселить компанию или человека, так и для государства.

С такой ситуацией столкнулся и член правления "Lursoft" Айнарс Брувелис. Он считает, что это нужно прекратить, но законодатель не предпринимает никаких действий.

Менее чем за пять лет Государственная полиция возбудила 192 уголовных дела, и в большинстве случаев - за указание ложного юридического адреса в документах. Для изменения этой ситуации есть несколько решений, считает Брувелис. Например, собственник указывает в земельной книге запрет на регистрацию чего-либо и кого-либо в своей собственности.

Второй - классический способ, при котором любой, кто хочет использовать чужую собственность для регистрации себя или своей компании, будет получать и подавать свидетельство от собственника вместе с заявлением на декларирование или регистрацию.

Для сокращения числа таких случаев планируется, что при использовании электронной услуги декларирования места жительства система будет автоматически проверять, не было ли декларирование лица аннулировано за последние три года из-за предоставления ложной информации. Это предусматривают поправки, принятые во втором чтении в Сейме.

В случае выявления такой ситуации декларироваться можно будет только лично, с предъявлением документов.

В свою очередь, Управление по делам гражданства и миграции будет уведомлять владельца недвижимости о лицах, задекларировавших место жительства в его собственности. Поправки еще предстоит рассмотреть в третьем чтении.

Министерство внутренних дел указало, что в большинстве случаев процедура декларирования места жительства используется добросовестно, и количество недобросовестных случаев относительно невелико - менее 1%.

Поэтому важно сбалансировать права физических лиц и не создавать излишней административной нагрузки на честных и законопослушных граждан. В прошлом году количество недобросовестных случаев составило 485, годом ранее - 528.

(Lsm.lv)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

