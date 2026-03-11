Имеют ли право кредиторы сына на квартиру его родителей, если сын там задекларирован 

«Семь секретов» 11 марта, 2026 22:13

-Сын подсел на азартные игры. Набрал кредитов. Если у него нет своего имущества, но живет он со мной и задекларирован тоже у меня, в моей квартире, хотя ему уже 32 года, то могут ли кредиторы забрать у меня мою квартиру, если я единственная ее собственница, чтобы погасить его долги?

Если вы не подписывали договор поручительства, не давали согласия кредиторам на использование вашей квартиры для обеспечения долгов своего совершеннолетнего сына, не брали каких-либо других обязательств перед кредиторами сына и являетесь единственным собственником квартиры (а не вместе с сыном), то вы не несете ответственности за его долги.

Только имущество должника, поручителя или созаемщика может быть использовано для взыскания долгов.

Поэтому кредиторы не имеют права наложить арест на вашу квартиру, требовать ее продажи или принудительно продать квартиру для погашения долгов сына.

Часть вторая статьи 2 закона «О декларировании места жительства» устанавливает, что факт декларирования сам по себе не создает каких-либо гражданско-правовых обязательств.

Другими словами, декларирование места жительства — это только административная информация о месте проживания, а не основание для взыскания долгов, обязательств или ответственности. Поэтому тот факт, что ваш сын проживает в вашей квартире и задекларирован по ее адресу, не дает кредиторам права претендовать на вашу квартиру как на инструмент погашения долгов вашего сына.

Если вы и в дальнейшем не будете становиться поручителем сына, не будете подписывать документы, где квартира фигурирует как обеспечение его обязательств, и не передадите сыну часть или всю квартиру, кредиторы не смогут претендовать на нее, чтобы погасить долги вашего сына.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

