Имеют ли право кредиторы сына на квартиру его родителей, если сын там задекларирован 

Если вы не подписывали договор поручительства, не давали согласия кредиторам на использование вашей квартиры для обеспечения долгов своего совершеннолетнего сына, не брали каких-либо других обязательств перед кредиторами сына и являетесь единственным собственником квартиры (а не вместе с сыном), то вы не несете ответственности за его долги.

Только имущество должника, поручителя или созаемщика может быть использовано для взыскания долгов.

Поэтому кредиторы не имеют права наложить арест на вашу квартиру, требовать ее продажи или принудительно продать квартиру для погашения долгов сына.

Часть вторая статьи 2 закона «О декларировании места жительства» устанавливает, что факт декларирования сам по себе не создает каких-либо гражданско-правовых обязательств.

Другими словами, декларирование места жительства — это только административная информация о месте проживания, а не основание для взыскания долгов, обязательств или ответственности. Поэтому тот факт, что ваш сын проживает в вашей квартире и задекларирован по ее адресу, не дает кредиторам права претендовать на вашу квартиру как на инструмент погашения долгов вашего сына.

Если вы и в дальнейшем не будете становиться поручителем сына, не будете подписывать документы, где квартира фигурирует как обеспечение его обязательств, и не передадите сыну часть или всю квартиру, кредиторы не смогут претендовать на нее, чтобы погасить долги вашего сына.