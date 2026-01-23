Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

В субботу, 24 января, ожидается много облаков и местами небольшой снег. Воскресенье, как ожидается, будет преимущественно солнечным, с усилением заморозков — утром температура местами опустится ниже -20 градусов, в основном на востоке страны.

Ожидается, что в понедельник небо затянет облаками, во многих частях страны выпадет снег, а температура воздуха днем ​​поднимется до -4-10 градусов.

И в эти выходные, и в начале следующей недели ветер будет дуть слабо или умеренно с востока.

На следующей неделе с юга приблизится теплый воздух, температура в облаках поднимется быстрее, чем на земле, поэтому возможен ледяной дождь, особенно на юге страны. В то же время в Скандинавии, Финляндии и северной части России сохранятся заморозки; в Латвии возможно изменение направления ветра с северного и временное понижение температуры.

В Латвии в течение следующей рабочей недели может выпасть от 10 до 15 миллиметров осадков, что соответствует примерно десяти сантиметрам свежего снега.

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, среднее отклонение температуры воздуха от нормы в Европе на следующей неделе, как ожидается, составит от -10 градусов в некоторых районах Норвегии до +6–+9 градусов в некоторых районах Балкан, Румынии, Молдовы и Украины. Латвия окажется на границе между холодным и теплым воздухом.