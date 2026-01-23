Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

© LETA 23 января, 2026 08:33

Важно 0 комментариев

Согласно последним прогнозам погоды, на следующей неделе погода в Латвии будет подвержена воздействию циклонов, поэтому временами возможны снегопады и ледяной дождь.

В субботу, 24 января, ожидается много облаков и местами небольшой снег. Воскресенье, как ожидается, будет преимущественно солнечным, с усилением заморозков — утром температура местами опустится ниже -20 градусов, в основном на востоке страны.

Ожидается, что в понедельник небо затянет облаками, во многих частях страны выпадет снег, а температура воздуха днем ​​поднимется до -4-10 градусов.

И в эти выходные, и в начале следующей недели ветер будет дуть слабо или умеренно с востока.

На следующей неделе с юга приблизится теплый воздух, температура в облаках поднимется быстрее, чем на земле, поэтому возможен ледяной дождь, особенно на юге страны. В то же время в Скандинавии, Финляндии и северной части России сохранятся заморозки; в Латвии возможно изменение направления ветра с северного и временное понижение температуры.

В Латвии в течение следующей рабочей недели может выпасть от 10 до 15 миллиметров осадков, что соответствует примерно десяти сантиметрам свежего снега.

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, среднее отклонение температуры воздуха от нормы в Европе на следующей неделе, как ожидается, составит от -10 градусов в некоторых районах Норвегии до +6–+9 градусов в некоторых районах Балкан, Румынии, Молдовы и Украины. Латвия окажется на границе между холодным и теплым воздухом. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве
Важно

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова
Важно

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)
Важно

«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Читать
Загрузка

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

Юридическая консультация 11:45

Юридическая консультация 0 комментариев

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Читать

Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом?

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Читать

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

Животные 11:42

Животные 0 комментариев

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Читать

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Мир 11:41

Мир 0 комментариев

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Читать

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

Мир 11:35

Мир 0 комментариев

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Читать

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Мир 11:24

Мир 0 комментариев

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Читать