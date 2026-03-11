Крошечный динозавр весом меньше килограмма переписал историю эволюции

Учёные изучили почти полный скелет древнего вида Alnashetri cerropoliciensis, которому около 90 миллионов лет. И хотя этот динозавр весил меньше двух фунтов – меньше килограмма, он помог разгадать одну из давних загадок палеонтологии.
Речь идёт о странной группе динозавров, известных как альваресзавры. Эти существа выглядели почти как птицы, но имели необычные короткие руки с одним мощным когтем, напоминающим маленький крюк.
Учёные давно ломали голову, зачем им была нужна такая странная анатомия. Есть версия, что они разрывали муравейники и питались насекомыми – почти как современные муравьеды.
Но главная проблема была в другом. До сих пор палеонтологи находили только разрозненные кости, поэтому было трудно понять, как эти динозавры выглядели и как развивались.
Новый скелет оказался почти полностью сохранившимся. Исследователи сравнивают его с «Розеттским камнем» палеонтологии – находкой, которая позволяет наконец собрать картину воедино.
Оказалось, что альваресзавры стали крошечными ещё до того, как обзавелись своими странными короткими руками и гигантским когтем.
Микроскопическое изучение костей показало ещё одну неожиданную деталь: найденный динозавр был взрослым и прожил как минимум четыре года. То есть его миниатюрный размер был нормой, а не признаком молодого возраста.
Даже самые крупные представители этой группы динозавров достигали примерно размера человека – что по меркам мира динозавров считается почти карликовым ростом.
Кроме того, исследование показало, что эти животные появились гораздо раньше, чем считалось. Вероятно, они уже существовали в эпоху суперконтинента Пангея, когда суша ещё не разделилась на современные материки.
Когда континенты начали расходиться, маленькие динозавры оказались разбросаны по всему миру.
И всё это помогло понять существо, которое весило меньше домашнего кота, но оказалось настоящим ключом к разгадке эволюции динозавров.