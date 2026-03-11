Крошечный динозавр весом меньше килограмма переписал историю эволюции

Учёные изучили почти полный скелет древнего вида Alnashetri cerropoliciensis, которому около 90 миллионов лет. И хотя этот динозавр весил меньше двух фунтов – меньше килограмма, он помог разгадать одну из давних загадок палеонтологии.

Речь идёт о странной группе динозавров, известных как альваресзавры. Эти существа выглядели почти как птицы, но имели необычные короткие руки с одним мощным когтем, напоминающим маленький крюк.

Учёные давно ломали голову, зачем им была нужна такая странная анатомия. Есть версия, что они разрывали муравейники и питались насекомыми – почти как современные муравьеды.

Но главная проблема была в другом. До сих пор палеонтологи находили только разрозненные кости, поэтому было трудно понять, как эти динозавры выглядели и как развивались.

Новый скелет оказался почти полностью сохранившимся. Исследователи сравнивают его с «Розеттским камнем» палеонтологии – находкой, которая позволяет наконец собрать картину воедино.

Оказалось, что альваресзавры стали крошечными ещё до того, как обзавелись своими странными короткими руками и гигантским когтем.

Микроскопическое изучение костей показало ещё одну неожиданную деталь: найденный динозавр был взрослым и прожил как минимум четыре года. То есть его миниатюрный размер был нормой, а не признаком молодого возраста.

Даже самые крупные представители этой группы динозавров достигали примерно размера человека – что по меркам мира динозавров считается почти карликовым ростом.

Кроме того, исследование показало, что эти животные появились гораздо раньше, чем считалось. Вероятно, они уже существовали в эпоху суперконтинента Пангея, когда суша ещё не разделилась на современные материки.

Когда континенты начали расходиться, маленькие динозавры оказались разбросаны по всему миру.

И всё это помогло понять существо, которое весило меньше домашнего кота, но оказалось настоящим ключом к разгадке эволюции динозавров.