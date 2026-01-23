Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

За считанные дни исчезло до 11% всей мировой популяции тапанульского орангутана — самого редкого человекообразного примата на планете. Всего их было около 800. И это была не абстрактная «угроза биоразнообразию», а реальные животные, которых больше никто не увидит.

После катастрофы начались недели поисков ответа на главный вопрос: была ли это просто стихия — или природу подтолкнули?

Следователи проверяли, что происходило в водосборных бассейнах рек Батанг-Тору и Гарога до обрушения склонов. Именно оттуда вниз хлынула смертоносная масса.

И вот теперь — резкий поворот.

За одну неделю власти объявили о решениях, которых экологи ждали годами. Разрешения на работу отозваны у 28 компаний. Остановлены горнодобывающие проекты, вырубка леса, расширение плантаций и строительство крупной гидроэлектростанции. Некоторые компании узнали об этом… из новостей.

Параллельно шесть компаний уже стали ответчиками по искам на сотни миллионов евро. Речь идёт о повреждениях экосистемы на тысячах гектаров — в регионе, где этот орангутан существует только здесь и больше нигде на Земле.

Учёные осторожны в формулировках. Они признают, что часть оползней могла быть вызвана экстремальными дождями на крутых склонах. Связь между катастрофой и отдельными проектами — не всегда прямая.

Но есть то, в чём сомнений почти нет: экосистема была доведена до предела.

Когда лес истончается, почва теряет сцепление, а реки меняют характер, даже сильный дождь перестаёт быть «просто дождём».

Сегодня Батанг-Тору называют местом, где человечество почти стало свидетелем исчезновения целого вида — не в далёком прошлом, а на наших глазах.

Что будет дальше — восстановление, новая защита или лишь пауза перед следующей попыткой освоения — решать будут не учёные и не активисты.

Но этот ноябрь показал одну вещь предельно ясно:

иногда природе достаточно одного толчка, чтобы счёт пошёл не на годы, а на проценты выживших.