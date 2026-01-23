Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

Редакция PRESS 23 января, 2026 11:42

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

За считанные дни исчезло до 11% всей мировой популяции тапанульского орангутана — самого редкого человекообразного примата на планете. Всего их было около 800. И это была не абстрактная «угроза биоразнообразию», а реальные животные, которых больше никто не увидит.

После катастрофы начались недели поисков ответа на главный вопрос: была ли это просто стихия — или природу подтолкнули?
Следователи проверяли, что происходило в водосборных бассейнах рек Батанг-Тору и Гарога до обрушения склонов. Именно оттуда вниз хлынула смертоносная масса.

И вот теперь — резкий поворот.

За одну неделю власти объявили о решениях, которых экологи ждали годами. Разрешения на работу отозваны у 28 компаний. Остановлены горнодобывающие проекты, вырубка леса, расширение плантаций и строительство крупной гидроэлектростанции. Некоторые компании узнали об этом… из новостей.

Параллельно шесть компаний уже стали ответчиками по искам на сотни миллионов евро. Речь идёт о повреждениях экосистемы на тысячах гектаров — в регионе, где этот орангутан существует только здесь и больше нигде на Земле.

Учёные осторожны в формулировках. Они признают, что часть оползней могла быть вызвана экстремальными дождями на крутых склонах. Связь между катастрофой и отдельными проектами — не всегда прямая.
Но есть то, в чём сомнений почти нет: экосистема была доведена до предела.

Когда лес истончается, почва теряет сцепление, а реки меняют характер, даже сильный дождь перестаёт быть «просто дождём».

Сегодня Батанг-Тору называют местом, где человечество почти стало свидетелем исчезновения целого вида — не в далёком прошлом, а на наших глазах.

Что будет дальше — восстановление, новая защита или лишь пауза перед следующей попыткой освоения — решать будут не учёные и не активисты.

Но этот ноябрь показал одну вещь предельно ясно:
иногда природе достаточно одного толчка, чтобы счёт пошёл не на годы, а на проценты выживших.

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова
Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)
«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом?

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

