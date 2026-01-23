Киты начали делиться едой? Неожиданное открытие в потеплевшем океане

Почти 30 лет наблюдений за китами в заливе Святого Лаврентия показали резкий сдвиг в их поведении. Финвалы, горбатые и малые полосатики — огромные животные, которые раньше конкурировали за одни и те же ресурсы, — начали буквально разводить интересы. Одни смещают время кормления, другие — место, третьи — тип добычи. В результате все остаются сыты, насколько это вообще возможно в меняющемся океане.

Учёные изучили более тысячи образцов кожи китов, собранных с начала 1990-х годов. Эти образцы — как дневник питания: по ним можно понять, что именно ело животное и какое место занимало в пищевой цепочке. И картина оказалась неожиданной.

В 1990-х финвалы в основном питались крилем. Потом в их рационе появились мойва, сельдь и скумбрия. А в последние годы — песчанка и северный криль. Малые полосатики тоже начали чаще переходить с рыбы на криль. Горбатые киты, напротив, долго держались за одни и те же виды рыб, но тоже стали выбирать осторожнее.

Проще говоря, еды стало меньше — а стратегия стала сложнее.

Причина, по мнению исследователей, проста и тревожна: арктического криля становится всё меньше. А когда исчезает основа рациона, даже самые большие животные на планете вынуждены проявлять гибкость.

И это ещё не всё. Параллельно киты активно используют коллективные приёмы охоты. Например, знаменитую «пузырьковую сеть», когда группа горбатых китов выдыхает воздух, окружая косяк рыб пузырями и загоняя добычу в плотный шар. Это не просто трюк — это передача знаний внутри популяции, которая помогает выжить всем сразу.

В мире, где океан стремительно меняется из-за климата и человека, киты показывают удивительный урок адаптации. Они не стали сильнее. Они стали умнее.

И, возможно, главный вывод здесь даже не про китов, а про то, что иногда выживает не тот, кто берёт больше, а тот, кто умеет делить пространство и ресурсы.