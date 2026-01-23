Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Киты начали делиться едой? Неожиданное открытие в потеплевшем океане

Редакция PRESS 23 января, 2026 13:10

Животные 0 комментариев

Северная Атлантика меняется быстрее, чем кажется. Вода теплеет, лёд уходит, рыбы становится меньше — и именно в этой среде киты неожиданно продемонстрировали то, чему у людей не всегда получается научиться: они научились делиться.

Почти 30 лет наблюдений за китами в заливе Святого Лаврентия показали резкий сдвиг в их поведении. Финвалы, горбатые и малые полосатики — огромные животные, которые раньше конкурировали за одни и те же ресурсы, — начали буквально разводить интересы. Одни смещают время кормления, другие — место, третьи — тип добычи. В результате все остаются сыты, насколько это вообще возможно в меняющемся океане.

Учёные изучили более тысячи образцов кожи китов, собранных с начала 1990-х годов. Эти образцы — как дневник питания: по ним можно понять, что именно ело животное и какое место занимало в пищевой цепочке. И картина оказалась неожиданной.

В 1990-х финвалы в основном питались крилем. Потом в их рационе появились мойва, сельдь и скумбрия. А в последние годы — песчанка и северный криль. Малые полосатики тоже начали чаще переходить с рыбы на криль. Горбатые киты, напротив, долго держались за одни и те же виды рыб, но тоже стали выбирать осторожнее.

Проще говоря, еды стало меньше — а стратегия стала сложнее.

Причина, по мнению исследователей, проста и тревожна: арктического криля становится всё меньше. А когда исчезает основа рациона, даже самые большие животные на планете вынуждены проявлять гибкость.

И это ещё не всё. Параллельно киты активно используют коллективные приёмы охоты. Например, знаменитую «пузырьковую сеть», когда группа горбатых китов выдыхает воздух, окружая косяк рыб пузырями и загоняя добычу в плотный шар. Это не просто трюк — это передача знаний внутри популяции, которая помогает выжить всем сразу.

В мире, где океан стремительно меняется из-за климата и человека, киты показывают удивительный урок адаптации. Они не стали сильнее. Они стали умнее.

И, возможно, главный вывод здесь даже не про китов, а про то, что иногда выживает не тот, кто берёт больше, а тот, кто умеет делить пространство и ресурсы.

Хоккеист Родриго Аболс сломал ногу и теперь на Олимпиаду не поедет

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский хоккеист Родриго Аболс сломал правую лодыжку в матче НХЛ, сообщают спортивные СМИ.

Латвийский хоккеист Родриго Аболс сломал правую лодыжку в матче НХЛ, сообщают спортивные СМИ.

Загрузка

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Просыпаешься ночью? Когда пора насторожиться?

Азбука здоровья 14:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Оценить целесообразность реализации: страны Балтии взялись за ревизию Rail Baltica

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Латвия выразила солидарность с Данией: Силиня

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Это фейк! Секретного сайта с подарками от Drogas не существует — предупреждает торговая сеть

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

