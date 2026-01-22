Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Левренце зажгла соцсети! Её образ в Сейме шокировал публику (но не нас) ФОТО, ВИДЕО

Редакция PRESS 22 января, 2026 20:41

Важно 0 комментариев

LETA

Основательный фурор в Сейме вызвало выступление представительницы партии "Прогрессивные" Ласмы Левренце. Но не за счет сказанного, а за счет выбранного образа. 

Левренце - секретарь юридической комиссии Сейма и член Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества выбрала в качестве одежды для выступления на трибуне Сейма - леопардовое платье, открывающее её татуировки на руках. И ярко-красную помаду.

"Когда шла на вечеринку, а пришла на работу поговорить про наркотики", - прокомментировала её образ коллега - депутат из партии "Латвия на первом месте" Виктория Плешкане. (Избиралась по одному списку, теперь в другом - не одобряем).

В соцсетях некоторые писали, что им было неловко за депутата.

"Можно презирать этикет, но всё же есть определённые пределы. Я понимаю стиль, отсутствие стиля, если это уместно в данном месте и времени. Но бывают случаи, которые вызывают неловкость. Платье без рукавов с леопардовым принтом на трибуне в Сейме. Неловкость", - отметила Илзе Шикоре. (Ха!Как будто это первая неловкость в Сейме. Но, господа, если мы сейчас начнём перечислять законодательные неловкости... Левренце на их фоне будет святой Жанной д`Арк).

В общем, леопардовое Сейму идёт!

 

