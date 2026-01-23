Рикевич вернул в Сейм на доработку изменения в законе о компенсации ущерба

В письме президента председателю Сейма Дайге Миерине указывается, что после ознакомления с текстом закона, материалами по его подготовке и мнениями, высказанными на собрании по повторному рассмотрению, президент положительно оценивает решение законодателя четко предусмотреть в законе право собственника на получение возмещения ущерба в разумный срок. Таким образом, регулирование направлено на эффективное осуществление конституционного права на компенсацию ущерба.

Однако президент подчеркивает, что существует спор о том, какие факты создают правовое основание для возмещения ущерба - возникает ли право у собственника имущества на компенсацию с момента вступления в силу постановления об отмене ареста на его имущество или с момента вступления в силу окончательного решения по уголовному делу, по которому был наложен арест. В настоящее время закон прямо закрепляет право собственника, участвующего в уголовном процессе, на возмещение ущерба в разумный срок, однако при этом создает новые юридически неопределенные ситуации.

Президент высказал позицию, что необходимо четкое правовое регулирование, которое не только обеспечит право собственника имущества на возмещение вреда в разумный срок, но и по возможности исключит случаи выплаты возмещения вреда за отмену ареста на такое имущество, которое в уголовном процессе впоследствии признается полученным преступным путем. Сейчас предложенное законом регулирование этого не обеспечивает.

В письме отмечается, что если основанием для возмещения ущерба собственнику является вступившее в силу постановление об отмене ареста на его имущество до окончательного урегулирования уголовно-правовых отношений, необходим четкий правовой механизм, позволяющий вернуть уже выплаченное возмещение, если имущество впоследствии признается полученным преступным путем. Кроме того, норма, защищающая право на возмещение, должна быть достаточно ясной, чтобы исключить сомнения в ее толковании и обеспечить собственнику доступ к необходимой информации для защиты своих прав в уголовном процессе.

Президент подчеркнул, что законодатель, защищая интересы общества в целом и обеспечивая справедливое урегулирование уголовно-правовых отношений, должен найти баланс между конституционным правом собственника на возмещение ущерба в разумный срок и необходимостью применения общеприменимого решения. Например, такое решение может предусматривать право собственника требовать возмещения после вступления в силу окончательного постановления по уголовному делу, при этом оставляя возможность выплаты компенсации сразу после отмены ареста на имущество, если установлено, что оно не получено преступным путем или связано с преступлением.

На основании Конституции президент Латвии призывает Сейм еще раз рассмотреть принятый 15 января в парламенте закон и усовершенствовать решение по защите прав ущемленных собственников имущества.

Как сообщалось, в первой половине января депутаты Сейма приняли в третьем чтении поправки к закону о компенсации ущерба в уголовном процессе и производстве по административным правонарушениям, которые предусматривают, что размер возмещения неимущественного вреда должен быть зафиксирован в момент принятия решения о возмещении вреда.