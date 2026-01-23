Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рикевич вернул в Сейм на доработку изменения в законе о компенсации ущерба

Редакция PRESS 23 января, 2026 13:36

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич направил в Сейм на повторное рассмотрение принятые Сеймом 15 января изменения в законе о компенсации ущерба в уголовном процессе и производстве по административным правонарушениям, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

В письме президента председателю Сейма Дайге Миерине указывается, что после ознакомления с текстом закона, материалами по его подготовке и мнениями, высказанными на собрании по повторному рассмотрению, президент положительно оценивает решение законодателя четко предусмотреть в законе право собственника на получение возмещения ущерба в разумный срок. Таким образом, регулирование направлено на эффективное осуществление конституционного права на компенсацию ущерба.

Однако президент подчеркивает, что существует спор о том, какие факты создают правовое основание для возмещения ущерба - возникает ли право у собственника имущества на компенсацию с момента вступления в силу постановления об отмене ареста на его имущество или с момента вступления в силу окончательного решения по уголовному делу, по которому был наложен арест. В настоящее время закон прямо закрепляет право собственника, участвующего в уголовном процессе, на возмещение ущерба в разумный срок, однако при этом создает новые юридически неопределенные ситуации.

Президент высказал позицию, что необходимо четкое правовое регулирование, которое не только обеспечит право собственника имущества на возмещение вреда в разумный срок, но и по возможности исключит случаи выплаты возмещения вреда за отмену ареста на такое имущество, которое в уголовном процессе впоследствии признается полученным преступным путем. Сейчас предложенное законом регулирование этого не обеспечивает.

В письме отмечается, что если основанием для возмещения ущерба собственнику является вступившее в силу постановление об отмене ареста на его имущество до окончательного урегулирования уголовно-правовых отношений, необходим четкий правовой механизм, позволяющий вернуть уже выплаченное возмещение, если имущество впоследствии признается полученным преступным путем. Кроме того, норма, защищающая право на возмещение, должна быть достаточно ясной, чтобы исключить сомнения в ее толковании и обеспечить собственнику доступ к необходимой информации для защиты своих прав в уголовном процессе.

Президент подчеркнул, что законодатель, защищая интересы общества в целом и обеспечивая справедливое урегулирование уголовно-правовых отношений, должен найти баланс между конституционным правом собственника на возмещение ущерба в разумный срок и необходимостью применения общеприменимого решения. Например, такое решение может предусматривать право собственника требовать возмещения после вступления в силу окончательного постановления по уголовному делу, при этом оставляя возможность выплаты компенсации сразу после отмены ареста на имущество, если установлено, что оно не получено преступным путем или связано с преступлением.

На основании Конституции президент Латвии призывает Сейм еще раз рассмотреть принятый 15 января в парламенте закон и усовершенствовать решение по защите прав ущемленных собственников имущества.

Как сообщалось, в первой половине января депутаты Сейма приняли в третьем чтении поправки к закону о компенсации ущерба в уголовном процессе и производстве по административным правонарушениям, которые предусматривают, что размер возмещения неимущественного вреда должен быть зафиксирован в момент принятия решения о возмещении вреда.

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат
Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном
Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном (1)

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве
Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Хоккеист Родриго Аболс сломал ногу и теперь на Олимпиаду не поедет

Латвийский хоккеист Родриго Аболс сломал правую лодыжку в матче НХЛ, сообщают спортивные СМИ.

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Просыпаешься ночью? Когда пора насторожиться?

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Оценить целесообразность реализации: страны Балтии взялись за ревизию Rail Baltica

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Латвия выразила солидарность с Данией: Силиня

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Это фейк! Секретного сайта с подарками от Drogas не существует — предупреждает торговая сеть

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

