Допустим, вас залили или плохо сделали ремонт: неожиданный совет юриста

Например, вам может понадобиться зафиксировать:

• как выглядит квартира после некачественного ремонта;

• показания счётчиков;

• состояние квартиры после проживания нерадивых жильцов;

• факт залития квартиры;

• что вас не пускают в собственность;

• переписку в соцсетях;

• наличие какой-то информации на сайте, которая может быть стёрта или изменена;

• ход определённых собраний и других событий и фактов.

В общем, для любой ситуации, в которой необходимы доказательства. Такие акты можно использовать в суде, полиции, государственных и самоуправленческих институциях.

Фиксация может быть письменной, аудио-, видео-, фото- и т. д. Фактически это документальное закрепление того, что судебный исполнитель видит и слышит в момент совершения действия. Затем акты фиксации передаются заявителю, и тот сам решает, что с этим делать.

Здесь нужно отметить, что судебный исполнитель лишь фиксирует ситуацию и не оценивает причины возникновения факта или виновность лиц.

Ещё одно ограничение заключается в том, что у судебного исполнителя при фиксации такие же права, как и у заявителя, не больше. Однако, конечно, существует психологический эффект, и судебному исполнителю могут позволить больше, чем обыкновенному человеку.

Цена этой услуги зафиксирована в правилах Кабинета министров и составляет 98 евро плюс 70 евро за каждый последующий час.