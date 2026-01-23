Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Допустим, вас залили или плохо сделали ремонт: неожиданный совет юриста

Редакция PRESS 23 января, 2026 09:49

Юридическая консультация 0 комментариев

-Расскажу об одной возможности, о которой мало кто знает. Судебного исполнителя можно приглашать не только для исполнения решения суда, но и для фиксации фактов, - объясняет юрист Юрий Соколовский.

Например, вам может понадобиться зафиксировать:

• как выглядит квартира после некачественного ремонта;

• показания счётчиков;

• состояние квартиры после проживания нерадивых жильцов;

• факт залития квартиры;

• что вас не пускают в собственность;

• переписку в соцсетях;

• наличие какой-то информации на сайте, которая может быть стёрта или изменена;

• ход определённых собраний и других событий и фактов.

В общем, для любой ситуации, в которой необходимы доказательства. Такие акты можно использовать в суде, полиции, государственных и самоуправленческих институциях.

Фиксация может быть письменной, аудио-, видео-, фото- и т. д. Фактически это документальное закрепление того, что судебный исполнитель видит и слышит в момент совершения действия. Затем акты фиксации передаются заявителю, и тот сам решает, что с этим делать.

Здесь нужно отметить, что судебный исполнитель лишь фиксирует ситуацию и не оценивает причины возникновения факта или виновность лиц.

Ещё одно ограничение заключается в том, что у судебного исполнителя при фиксации такие же права, как и у заявителя, не больше. Однако, конечно, существует психологический эффект, и судебному исполнителю могут позволить больше, чем обыкновенному человеку.

Цена этой услуги зафиксирована в правилах Кабинета министров и составляет 98 евро плюс 70 евро за каждый последующий час.

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

Важно 0 комментариев

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Загрузка

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

Юридическая консультация 0 комментариев

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

Животные 0 комментариев

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Мир 0 комментариев

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

Мир 0 комментариев

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Мир 0 комментариев

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Важно 0 комментариев

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

