Долговые обязательства Резекне составляет почти 20% от бюджета

Редакция PRESS 23 января, 2026 13:13

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Долговые обязательства Резекне в 2026 году достигнут 18,58% от всего бюджета, что следует из утвержденного в пятницу на заседании думы бюджета самоуправления.

Планируется, что доходы самоуправления в этом году составят 56,5 млн евро, а расходы - 60,7 млн евро.

Долговые обязательства самоуправления в 2026 году достигнут 18,58% от всего бюджета. Закон о стабилизации финансов самоуправлений и надзоре за их финансовой деятельностью устанавливает, что долговые обязательства с наступившим сроком возврата в текущем году вместе с обязательствами прошлых лет не должны превышать 20% от общего объема бюджета самоуправления на текущий год.

Самоуправление продолжает реализовывать меры финансовой стабилизации с учетом текущей финансовой ситуации. Мэр города Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"/ЛПМ) на заседании отметил, что Резекне является примером рационального распоряжения доступными денежными средствами.

