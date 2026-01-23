Латвия выразила солидарность с Данией: Силиня

По ее словам, на внеочередном заседании Евросовета в Брюсселе обсуждались текущие международные события и трансатлантические отношения.
"Позитивно, что произошла деэскалация ситуации", - отметила премьер-министр.
По словам Силини, Латвия выразила солидарность с Данией и поддержала укрепление безопасности в Арктике.
"Мы продолжаем неизменно поддерживать Украину и усиливать давление на Россию", - подчеркнула премьер-министр.
Она также добавила, что Европа будет укреплять свою конкурентоспособность и инвестиции в оборону.