Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

Хоккеист Родриго Аболс сломал ногу и теперь на Олимпиаду не поедет

Редакция PRESS 23 января, 2026 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвийский хоккеист Родриго Аболс сломал правую лодыжку в матче НХЛ, сообщают спортивные СМИ.

На прошлой неделе Аболс в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Филадельфия Флайерз" получил травму ноги и покинул площадку только с помощью партнеров по команде. На следующий день "Флайерз" внесли Аболса в список травмированных игроков.

Есть вероятность, что хоккеист успеет восстановиться к заключительному месяцу регулярного сезона - с конца марта до начала апреля. Однако он не сможет помочь мужской сборной Латвии по хоккею на предстоящих Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В составе сборной Латвии его заменит Рихардс Букартс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова
Важно

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова (1)

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
Важно

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве
Важно

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Читать

Просыпаешься ночью? Когда пора насторожиться?

Азбука здоровья 14:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Читать

Оценить целесообразность реализации: страны Балтии взялись за ревизию Rail Baltica

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Читать

Латвия выразила солидарность с Данией: Силиня

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Читать

Это фейк! Секретного сайта с подарками от Drogas не существует — предупреждает торговая сеть

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

Читать

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Читать