Хоккеист Родриго Аболс сломал ногу и теперь на Олимпиаду не поедет

На прошлой неделе Аболс в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Филадельфия Флайерз" получил травму ноги и покинул площадку только с помощью партнеров по команде. На следующий день "Флайерз" внесли Аболса в список травмированных игроков.

Есть вероятность, что хоккеист успеет восстановиться к заключительному месяцу регулярного сезона - с конца марта до начала апреля. Однако он не сможет помочь мужской сборной Латвии по хоккею на предстоящих Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В составе сборной Латвии его заменит Рихардс Букартс.