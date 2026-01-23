Член думского Комитета по транспорту, депутат Рижской думы Эдуард Зивтиньш («Латвия на первом месте») в интервью изданию заявил, что ситуация, в которой с работницы, которая 16 лет добросовестно работала и в одиночку воспитывала ребенка, взыскивается сумма, которая фактически означает ее финансовое разорение, является совершенно ненормальной и неприемлемой. Такая нагрузка не является адекватной и соразмерной ошибке, допущенной в процессе работы без злого умысла.

«Этот случай уже попал в поле нашего зрения, и мы с коллегами обязательно изучим его и рассмотрим в соответствующих форматах, чтобы найти решения, которые обеспечили бы справедливое и гуманное отношение ко всем работникам муниципального предприятия», - говорит он.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по транспорту и дорожному движению, депутат Рижской думы Ансис Пуполс (Национальное объединение) сказал, что он попросил муниципальное предприятие выяснить, сколько будет стоить как КАСКО для всего транспортных средств «Rīgas satiksme», так и страхование профессиональной гражданской ответственности сотрудников за ущерб, причиненный третьим лицам («Rīgas satiksme») в результате их действий.

«Я допускаю, что компания должна будет использовать один из этих видов страхования, чтобы избежать ситуаций, когда водители транспортных средств должны будут покрывать расходы в полном объеме. Ведь, конечно, Лариса не в развлекательную поездку отправилась, а везла пассажиров. Поэтому в данном случае мое личное мнение таково, что она не должна была бы платить первоначально запрошенную сумму. Однако полностью освободить ее от ответственности за аварию также было бы неправильно. Следует учитывать, что в светлое время суток водитель троллейбуса по своей неосторожности въехал в стоящую машину, на которой еще мгновение назад находился человек, и разбил переднюю часть троллейбуса, скажем прямо, в клочья. Я убежден, что в целом в «Rīgas satiksme» работают добросовестные водители. Эту традицию следует продолжать и не допускать, чтобы у кого-то возникло искушение легкомысленно относиться к автобусам, троллейбусам или трамваям, думая, что город все равно покроет убытки. Транспортные средства «Rīgas satiksme», стоимостью в миллионы, все же являются собственностью налогоплательщиков Риги», – подчеркнул Пуполс.

В свою очередь, председатель правления «Rīgas satiksme» Джинета Иннуса упрекает водителя разбитого троллейбуса в том, что она не пишет объяснительную об обстоятельствах аварии. На вопрос, является ли 11,4 тысячи евро соразмерной суммой, председатель правления «Rīgas satiksme» Джинета Иннуса ответила: «Эта сумма не является той, которую она будет платить. Она должна прийти, дать объяснения и договориться».

Несчастное стечение обстоятельств

Троллейбус, которым управляла сотрудница «Rīgas satiksme» Лариса, летом прошлого года попал в дорожно-транспортное происшествие — на Вантовом мосту он врезался в стоящую машину аварийной службы «Rīgas satiksme».

Через некоторое время комиссия по оценке убытков и материальной ответственности «Rīgas satiksme» постановила, что с Ларисы необходимо взыскать 11 383,52 евро за ремонт троллейбуса.

Такая огромная компенсация ущерба, сопоставимая почти с годовой зарплатой водителя троллейбуса, разорит Ларису. Она 16 лет ездила без серьезных происшествий, но тут один раз ошиблась. Пострадавших не было. Она не была в состоянии алкогольного опьянения. Она получила выговор, но продолжает работать в «Rīgas satiksme».

Страхование не освобождает от ответственности

«Да, у нас нет КАСКО. Но КАСКО не освобождает от ответственности, если ДТП случилось в результате небрежного поведения водителя, - отмечает Иннуса. - Водитель несет ответственность за имущество предприятия, которое было приобретено частично за счет денег налогоплательщиков. Можно ли разбить такое транспортное средство стоимостью 800 тысяч и не нести за это никакой ответственности?»

Статья 86, часть 4 Трудового закона гласит, что работник, чья работа связана с повышенным риском возникновения убытков, несет ответственность только в том случае, если убытки работодателю причинены умышленно или по грубой неосторожности. На вопрос, есть ли основания полагать, что данный случай «свидетельствует» о грубой небрежности водителя троллейбуса, Иннуса ответила: «В настоящее время данный случай оценивается как грубая небрежность. Поскольку, судя по видеозаписям, мы не можем установить какие-либо оправдательные обстоятельства.

В свою очередь, если таковые имеются, то ей необходимо об этом написать. Что отвлекло ее внимание? Было ли это стечением обстоятельств, из-за которых мы могли бы не применять эту статью?»

Руководительница «Rīgas satiksme» признает, что ситуация, несомненно, тяжелая и «нам она тоже неприятна».