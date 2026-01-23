Просыпаешься ночью? Когда пора насторожиться?

Врачи давно заметили: с возрастом ночные пробуждения становятся почти неизбежными. И дело не в слабой силе воли или плохом матрасе — организм просто меняется.

Вот как это выглядит в среднем.

Молодые взрослые могут просыпаться один–два раза за ночь — и это считается нормой.

В среднем возрасте цифра увеличивается до двух–трёх раз.

А пожилые люди нередко открывают глаза три–пять раз за ночь — и это тоже укладывается в физиологическую норму.

Ключевой момент не в самом пробуждении, а в том, как быстро ты снова засыпаешь. Если возвращение ко сну занимает не больше 30 минут — врачи обычно не видят проблемы.

Почему мы вообще просыпаемся? Причин больше, чем кажется. Сильный стресс — почти гарантированный триггер. Нарушения дыхания во сне могут буквально заставлять мозг «будить» тело, чтобы восстановить нормальный вдох. Добавь сюда гормональные колебания, жару в спальне, алкоголь на ночь, лекарства, зуд кожи, синдром беспокойных ног — и ночной сон перестаёт быть монолитным.

Если же ты регулярно просыпаешься и потом долго лежишь с открытыми глазами, а утром чувствуешь себя разбитым даже после 7–8 часов в постели — это уже повод задуматься о помощи специалистов. Особенно если бодрствование ночью затягивается дольше получаса.

Интересно, что некоторые учёные предлагают неожиданные способы «перезагрузки» сна. Например, медленные длинные выдохи или плавное движение глаз под закрытыми веками. Звучит странно — но идея в том, чтобы успокоить нервную систему и снизить уровень тревоги, который часто и мешает снова уснуть.

Так что если ты иногда просыпаешься ночью — ты не сломан.

Вопрос не в том, просыпаешься ли ты вообще, а в том, удаётся ли тебе снова заснуть.