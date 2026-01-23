Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Просыпаешься ночью? Когда пора насторожиться?

23 января, 2026

Азбука здоровья

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Врачи давно заметили: с возрастом ночные пробуждения становятся почти неизбежными. И дело не в слабой силе воли или плохом матрасе — организм просто меняется.

Вот как это выглядит в среднем.
Молодые взрослые могут просыпаться один–два раза за ночь — и это считается нормой.
В среднем возрасте цифра увеличивается до двух–трёх раз.
А пожилые люди нередко открывают глаза три–пять раз за ночь — и это тоже укладывается в физиологическую норму.

Ключевой момент не в самом пробуждении, а в том, как быстро ты снова засыпаешь. Если возвращение ко сну занимает не больше 30 минут — врачи обычно не видят проблемы.

Почему мы вообще просыпаемся? Причин больше, чем кажется. Сильный стресс — почти гарантированный триггер. Нарушения дыхания во сне могут буквально заставлять мозг «будить» тело, чтобы восстановить нормальный вдох. Добавь сюда гормональные колебания, жару в спальне, алкоголь на ночь, лекарства, зуд кожи, синдром беспокойных ног — и ночной сон перестаёт быть монолитным.

Если же ты регулярно просыпаешься и потом долго лежишь с открытыми глазами, а утром чувствуешь себя разбитым даже после 7–8 часов в постели — это уже повод задуматься о помощи специалистов. Особенно если бодрствование ночью затягивается дольше получаса.

Интересно, что некоторые учёные предлагают неожиданные способы «перезагрузки» сна. Например, медленные длинные выдохи или плавное движение глаз под закрытыми веками. Звучит странно — но идея в том, чтобы успокоить нервную систему и снизить уровень тревоги, который часто и мешает снова уснуть.

Так что если ты иногда просыпаешься ночью — ты не сломан.
Вопрос не в том, просыпаешься ли ты вообще, а в том, удаётся ли тебе снова заснуть.

Хоккеист Родриго Аболс сломал ногу и теперь на Олимпиаду не поедет

Латвийский хоккеист Родриго Аболс сломал правую лодыжку в матче НХЛ, сообщают спортивные СМИ.

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Оценить целесообразность реализации: страны Балтии взялись за ревизию Rail Baltica

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Латвия выразила солидарность с Данией: Силиня

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Это фейк! Секретного сайта с подарками от Drogas не существует — предупреждает торговая сеть

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

