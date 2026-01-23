Опять эти проклятые BMW! Погоня и авария на мосту, ранены полицейские

Около 20:00 на Островном мосту и на улице Карля Улманя полицейские заметили автомобиль BMW с иностранными регистрационными номерами. По данным полиции, водитель допустил грубое нарушение правил дорожного движения. Правоохранители решили остановить автомобиль, включили на служебной машине проблесковые маячки и одновременно проверили водителя и транспортное средство по информационным системам.

После проверки полицейские решили переехать в место с меньшей интенсивностью движения, но сделать это не успели. В стоявший служебный автомобиль с включенными маячками врезался другой автомобиль BMW. От удара служебная машина столкнулась также с ранее остановленным BMW.

В результате аварии пострадали пять человек, включая трех сотрудников Госполиции. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

По факту происшествия начат процесс по делу об административном правонарушении. Запрошены видеозаписи, устанавливаются обстоятельства случившегося.