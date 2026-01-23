В Латвию возвращаются морозы до -20 градусов

Ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет слабый снег. Ветер восточный и юго-восточный, слабый или умеренный, без резких порывов.

В ночь на субботу температура воздуха в большей части страны опустится ниже -10 градусов. В восточных регионах, прежде всего в Латгале и Видземе, столбики термометров местами могут достигать -20 градусов. Днем максимальная температура составит от -6 градусов на побережье Северной Курземе до -13 градусов в отдельных районах Видземе и Латгале.

В Риге возможен небольшой снег, а в дневные часы ожидаются прояснения и солнце. Ветер сохранится восточный и юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха в столице будет держаться около -10 градусов.