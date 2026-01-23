Одна из жительниц района Маргарита пишет:

-Я вышла погулять к реке сегодня в 8 вечера, иду от Зума к дороге ведущей к променаду и навстречу испуганная молодая девушка. Она остановила меня и говорит, что бы я туда не шла, потому что только что на нее сзади напал мужчина. Она заорала во весь голос и он удрал. Говорит я не видела лица, только перчатки. Она ушла, не знаю заявит ли в полицию, но со своей стороны решила предупредить.

Будьте осторожны!

Женщина так же опубликовала карту с указанием опасного места.

...Сообщение вызвало бурную реакцию в сети.

-Надо идти на опережение и нападать первой...

-сколько там ходила (днем), люди с собаками гуляют - кто к реке, кто назад. машины ездят (страшновато было-остановится - и все, куда убегать?). и удивило то, что вылезали странные личности из дыры или разрешенного каменного забора (не помню уже какой) с левой стороны, где вот эта самодельная «скамеечка». сидят и бухают на ней. интеесно, а что они там делают за этим забором? живут или следят оттуда за людьми? это очень жутко. Днем, даже, пожалуйста, не ходите там никто

-Собачники, в самый раз проверить своих питомцев. Я бы с удовольствием пошла.

-Всё понимаю,но если в такую познотень приспичило на променад выйти,то найдите другую дорогу!Чего лезть в такие дебри одной?! Что следующее,маршрут ночной до румбульской свалки?!Ну правда,инстинкта самосохранения "0"! Не обижайтесь!

-Да, очень неприятное место. Я летом на велосипеде там к Zoomu ехала, всё боялась, что из кустов кто нибудь нападет. А в 8 вечера, зимой, что вы все там делаете ?

-Не надо одним вабше ходить по безлюдным местам день это или ночь всё ровно

-Надо в полицию заявить,на всякий случай. Теперь ничего н сделают ,но в будущем может пригодиться.

-Там кстати недалеко зелёный крест и там ночуют бездомные и вообще сомнительные личности. У меня там пару ночей напарник ночевал когда с женой поссорился. Говорил контингент там мрачный

-очень рекомендую носить с собой струйный перцовый баллончик или электрошокер. и если собираетесь идти по такому пути, лучше что бы кто-то знал.

-одному не безопасно. 1. Не освещается. 2. Там уже давно известно, что много интересных личностей гуляет.