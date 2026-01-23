Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном (1)

Редакция PRESS 23 января, 2026 10:31

Важно 1 комментариев

В группе Кенгарагс в Фейсбуке появилось тревожное сообщение - предупреждение для всех: "Максимально осторожно ходите по дороге от Зума до променада, особенно в темном участке где справа тропа в лес к роднику".

Одна из жительниц района Маргарита пишет:

-Я вышла погулять к реке сегодня в 8 вечера, иду от Зума к дороге ведущей к променаду и навстречу испуганная молодая девушка. Она остановила меня и говорит, что бы я туда не шла, потому что только что на нее сзади напал мужчина. Она заорала во весь голос и он удрал. Говорит я не видела лица, только перчатки. Она ушла, не знаю заявит ли в полицию, но со своей стороны решила предупредить.

Будьте осторожны!

Женщина так же опубликовала карту с указанием опасного места.

...Сообщение вызвало бурную реакцию в сети.

-Надо идти на опережение и нападать первой...

-сколько там ходила (днем), люди с собаками гуляют - кто к реке, кто назад. машины ездят (страшновато было-остановится - и все, куда убегать?). и удивило то, что вылезали странные личности из дыры или разрешенного каменного забора (не помню уже какой) с левой стороны, где вот эта самодельная «скамеечка». сидят и бухают на ней. интеесно, а что они там делают за этим забором? живут или следят оттуда за людьми? это очень жутко. Днем, даже, пожалуйста, не ходите там никто

-Собачники, в самый раз проверить своих питомцев. Я бы с удовольствием пошла.

-Всё понимаю,но если в такую познотень приспичило на променад выйти,то найдите другую дорогу!Чего лезть в такие дебри одной?! Что следующее,маршрут ночной до румбульской свалки?!Ну правда,инстинкта самосохранения "0"! Не обижайтесь!

-Да, очень неприятное место. Я летом на велосипеде там к Zoomu ехала, всё боялась, что из кустов кто нибудь нападет. А в 8 вечера, зимой, что вы все там делаете ?

-Не надо одним вабше ходить по безлюдным местам день это или ночь всё ровно

-Надо в полицию заявить,на всякий случай. Теперь ничего н сделают ,но в будущем может пригодиться.

-Там кстати недалеко зелёный крест и там ночуют бездомные и вообще сомнительные личности. У меня там пару ночей напарник ночевал когда с женой поссорился. Говорил контингент там мрачный

-очень рекомендую носить с собой струйный перцовый баллончик или электрошокер. и если собираетесь идти по такому пути, лучше что бы кто-то знал.

-одному не безопасно. 1. Не освещается. 2. Там уже давно известно, что много интересных личностей гуляет.

Screenshot

Комментарии (1)
Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом? (1)

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова (1)

1 комментариев

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет? (1)

1 комментариев

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии (1)

1 комментариев

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос (1)

1 комментариев

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения (1)

1 комментариев

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий (1)

1 комментариев

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как? (1)

1 комментариев

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

