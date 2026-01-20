Пуданс: Латвия находится в российском «списке, подлежащих наказанию»

По его мнению, наибольшая опасность заключается в том, что даже если в Украине будет достигнуто перемирие, у президента России Владимира Путина все равно останется желание отомстить.

Как объясняет Каспар Пуданс , мой ответ всегда будет таким: я не могу и не буду оценивать возможности нападения в любом конкретном году. Возможность нападения может существовать сегодня. Но каким именно будет это нападение, будет зависеть от нескольких факторов — от возможностей, от целей и от глобальных событий.

Если сравнивать военные возможности агрессора России , то нельзя утверждать, что они существенно изменились в этом году по сравнению с прошлым. Люди, солдаты по-прежнему гибнут на войне в Украине... Запасы на случай будущей войны? Пока нет никаких признаков того, что они смогут это сделать. Более того, запасы ресурсов — это одно, но есть еще и военные возможности, а это значит — подготовка, готовность, сплоченность. В противном случае нападение будет похоже на февраль 2022 года, когда каждый пошел своим путем.

У России есть и важная цель. Тот факт, что мы находимся в их «списке провинившихся», очевиден. Так было и раньше, и, конечно, сейчас это еще более актуально, чтобы показать нам или кому-либо еще, что мы находимся в сфере влияния России, которую Россия легко может контролировать. Но если заглянуть в будущее, становится ясно, что многое будет зависеть от событий в Украине в этом году. Прекращение или замедление боевых действий позволит России быстрее собрать свои силы.

Конечно, вопрос в том, будет ли новая масштабная мобилизация , что произойдет с теми солдатами, которых можно освободить от боевых действий в Украине, будут ли они демобилизованы или останутся в армии. Это, безусловно, потребует больших средств, поскольку зарплаты и различные премии для военнослужащих в настоящее время повышены до такого уровня, что поддерживать их после возвращения будет сложно, а вот снизить их будет еще сложнее. Это означает, что эти силы либо придется куда-то направить, либо демобилизовать, что создаст внутренние проблемы.

Россия также следит за действиями Запада. Поэтому, да, Россия укрепляется, обновляет свои возможности, но в то же время они видят, что в какой-то момент теряют свои возможности. Эти возможности уже теряются, потому что мы, союзники , стали намного сильнее, намного сплоченнее в военном отношении, и, я думаю, во многих вопросах также в политическом. Достигнуто то, как мы можем принимать решения о совместных действиях. Они также уже видят, какие цели поставлены в отношении вооружений, развития военной промышленности, и если страны будут придерживаться их, это снизит эти возможности.

Именно поэтому сейчас упоминаются ежегодные показатели — 2028, 2029, 2030, вплоть до 2037 года, — ведь тогда может быть достигнут паритет, особенно в сфере военной промышленности . Следовательно, преимущество — конечно, без реального военного опыта России, — на которое все ссылаются, а именно способность производить дешево, в больших количествах и вооружаться даже во время боевых действий, Россия может потерять в будущем, потому что мы тоже движемся в этом направлении.

Я бы сказал, что военная, внешняя угроза в ближайшие годы маловероятна, потому что Россия не сможет этого сделать. Но, конечно, есть много других вариантов, которые они могут использовать для достижения своих целей. Через пару лет все будет зависеть от наших собственных действий, от того, как мы будем пресекать подобные возможности.

Мы никак не можем помешать России наращивать свой потенциал. Санкции создают определенные ограничения, Украина сейчас уничтожает свой потенциал, но тогда, когда наступит перемирие, я бы не хотел видеть сценарий, при котором мы уступим и откажемся от различных санкций. Возможно, это и возможно, но в том случае, если это позволит России быстро вооружиться... Наши действия должны основываться на ограничении возможностей.

Можно ли утверждать, что пока Россия занята проблемами в Украине, потенциальный риск для стран Балтии невелик?

Это маловероятно. Конечно, можно предположить намерение, например, отвлечь наше внимание от Украины и переключить его на какую-то другую цель, но это можно сделать и другим способом, не требующим крупномасштабного военного нападения . Уже сейчас видно, что они делают в воздушном пространстве, на границах и в морском пространстве.

Мы уже видели обрывы кабелей, залетающие дроны и многое другое. К чему еще нам следует готовиться, какие сценарии развития событий возможны в будущем?

В этом и заключается главная сложность: предсказать, что произойдет дальше, очень трудно, и именно поэтому у них есть определенное преимущество. Арсенал очень широк. С одной стороны, шантаж, нападения на чиновников, их семьи, вымогательство. С другой стороны, нападения – на объекты критической инфраструктуры, террористические акты и тому подобное.

Цель состоит в том, чтобы запугать и терроризировать население, навязывая мнение о том, что мы должны больше думать о собственной безопасности и отвернуться от Украины. Однако каждая такая мера делает нас сильнее, и в долгосрочной перспективе это не приносит им пользы. Опасность, в свою очередь, заключается в том, что население может расколоться и потерять доверие к государственным структурам.

Я также не думаю, что здесь есть что-то новое. Мы уже помним, по крайней мере, советскую эпоху и саботаж, осуществляемый КГБ в Европе во время холодной войны. Это определенно тот же самый учебник, который нам следует изучать сейчас. Конечно, сейчас гораздо проще вербовать невинных людей для различных диверсионных действий, которые попадают в ловушку азартных игр на деньги, на биткоины.

В чём заключаются сильные стороны Латвии в случае потенциального нападения агрессора? В чём заключаются наши недостатки? Например, как уже упоминалось выше, нашим недостатком является то, что в военной терминологии называется «оперативным недостатком глубины обороны».

Конечно. Но необходимо учитывать, что речь уже не идёт о таких классических военных операциях , когда противник втягивается в желаемое нами наступление, где такая глубина необходима для эффективного ведения боя. Учитывая опыт войны в Украине, мы должны уметь останавливать противника прямо на границе.

Наше географическое положение, наша природа — это преимущество, но природные препятствия не в полной мере соответствуют нашим границам. Поэтому Балтийская оборонительная линия — это решение, позволяющее дополнить и укрепить природные препятствия искусственными, чтобы наши сильные стороны располагались непосредственно на границе, а не там, где находятся наши крупнейшие реки, озера и болота.

В то же время мы видим появление нового современного оружия, которое мешает нам обеспечить безопасность по всей стране, мобилизовать и сконцентрировать силы для нашей обороны. У нас нет такой глубины. Но мы и не одни. За нами море, и мы должны уметь контролировать и использовать его. С вступлением Швеции и Финляндии в НАТО наша глубина расширяется. Наши союзники могут наращивать глубину, планируя пункты снабжения и концентрации сил там, где они будут защищены от российских ударов.

Поэтому я скажу, что наша сила — это наша география, наша территория. Наша сила и наша сильная сторона могут заключаться в нашей сплоченности и нашем обществе, но над этим нам нужно работать. В последние годы был достигнут позитивный прогресс, но мы всегда должны помнить об этом и не останавливаться.

Недостаток в том, что мы находимся в обороне. Любой, кто находится в обороне, особенно на начальном этапе, не имеет преимущества перед противником, который может сам решить, в какой момент и в каком месте начать атаку. Мы — демократическая страна, и мы не можем сейчас начинать создавать какие-либо превентивные удары по России, чтобы действовать за её счёт, используя те же гибридные угрозы для её ослабления.

Нам нужно подумать о том, как противостоять их дальнобойному оружию. Нам нужно развивать свои возможности, в этом направлении нам еще многое предстоит сделать. Нам нужно развивать возможности как самостоятельно, так и совместно с нашими союзниками, чтобы мы могли вести более активную борьбу на российской территории, где они могли бы нанести по нам удар, не там, где падают их ракеты, а там, где они производятся и запускаются.

Противовоздушная оборона называется одним из недостатков всей Балтии. Что уже сделано и чего не хватает?

Разработка продвигается вперед. Уже в 2023 году были приняты важные решения о выделении финансирования в размере более одного миллиарда евро на пять лет. Речь идет в основном о противовоздушной обороне ближнего и среднего радиуса действия. Когда дело доходит до обороны на всех уровнях, мы, конечно же, зависим от наших союзников.

На основе анализа инцидентов, произошедших в нашей стране, и опыта других стран, были пересмотрены и протестированы процедуры отчетности и принятия решений, как для нас самих, так и совместно с нашими союзниками.

Второй важный момент — это подразделения, несущие самостоятельную службу на границе, чтобы иметь возможность реагировать на неожиданные атаки беспилотников или авиаудары, что может стать одним из возможных сценариев. Затем, конечно, в последние годы были заключены контракты, подготовлен персонал и инфраструктура, так что уже в этом году мы можем начать получать первые ощутимые возможности — систему ПВО средней дальности «ИРИС-Т». К концу этого года в нашем распоряжении будут первые подразделения, мы интегрируем их в план, предусматривающий их также самостоятельную службу.

Кроме того, многое было сделано совместно с союзниками, дополняя существующие наземные элементы, например, операция «Восточная гвардия». Мы работаем над новыми инновациями. Это и беспилотники-перехватчики, и решения в области радиоэлектронной борьбы. Да, у нас пока нет всего необходимого, но уже в этом году ожидается поступление первой техники, которую мы не только начнем тестировать, но и интегрировать. Особенно с учетом новых угроз.

Совершенно очевидно, что авиация может быть использована для внезапного нападения, поскольку их патрульные самолеты могут развернуться и войти в наше воздушное пространство за считанные минуты. Есть ли этому какое-либо оправдание? На данный момент мы не видим такой цели и необходимости, но полностью исключить это нельзя.