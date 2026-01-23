Нужно действовать: PTAC призывает Рискую думу ограничить доступ к «Кепке Ушакова»

Хотя на горе и не предоставляются публичные услуги и территория не находится под прямым надзором PTAC, центр реагирует на сообщения жителей и информацию в СМИ. Рельеф и текущее состояние склонов не подходят для безопасного зимнего отдыха детей: при спуске на санках, «ватрушках» или других средствах дети набирают большую скорость, теряют контроль и получают травмы от столкновений с препятствиями или из-за неровного покрытия. Это создаёт высокий риск тяжёлых повреждений.
PTAC призывает Рижскую думу немедленно принять меры:
- провести оценку безопасности территории (рельеф склонов, покрытие, риски столкновений);
- устранить наиболее опасные недостатки инфраструктуры;
- ограничить доступ к особо рискованным участкам;
- установить чёткие и хорошо заметные предупреждающие знаки о опасности и возможных возрастных ограничениях.
Центр подчёркивает: в общественных местах не должно существовать зон, где дети регулярно получают травмы. Родителям не стоит полагаться на то, что любая публичная территория автоматически безопасна.
PTAC рекомендует перед спуском:
- лично проверить безопасность трассы и наличие препятствий;
- использовать защитное снаряжение (например, шлем);
- обеспечить постоянный контроль взрослых и критически оценить, допустима ли такая активность именно здесь.
Рижская дума поясняет, что Дрейлинькалнс (рекультивированная территория бывшей свалки) пока не предназначен для активного отдыха — на него распространяются ограничения Государственной службы окружающей среды. Территория официально открыта только для прогулок. Вице-мэр Риги Эвардс Ратниекс поручил Департаменту жилья и среды Рижской думы оценить ситуацию и при необходимости установить дополнительные предупреждающие знаки.
В качестве безопасной альтернативы Ратниекс предлагает использовать созданную городом лыжную трассу у подножия холма.