Нужно действовать: PTAC призывает Рискую думу ограничить доступ к «Кепке Ушакова»

Редакция PRESS 23 января, 2026 13:33

Важно 0 комментариев

LETA

Центр защиты прав потребителей (PTAC) выступил с предупреждением о серьёзных рисках для безопасности детей в зоне активного отдыха Дрейлинькалнс, известного в народе как "Кепка Ушакова", где зафиксировано несколько случаев травм во время зимних развлечений.

Хотя на горе и не предоставляются публичные услуги и территория не находится под прямым надзором PTAC, центр реагирует на сообщения жителей и информацию в СМИ. Рельеф и текущее состояние склонов не подходят для безопасного зимнего отдыха детей: при спуске на санках, «ватрушках» или других средствах дети набирают большую скорость, теряют контроль и получают травмы от столкновений с препятствиями или из-за неровного покрытия. Это создаёт высокий риск тяжёлых повреждений.

PTAC призывает Рижскую думу немедленно принять меры:

  • провести оценку безопасности территории (рельеф склонов, покрытие, риски столкновений);
  • устранить наиболее опасные недостатки инфраструктуры;
  • ограничить доступ к особо рискованным участкам;
  • установить чёткие и хорошо заметные предупреждающие знаки о опасности и возможных возрастных ограничениях.

Центр подчёркивает: в общественных местах не должно существовать зон, где дети регулярно получают травмы. Родителям не стоит полагаться на то, что любая публичная территория автоматически безопасна.

PTAC рекомендует перед спуском:

  • лично проверить безопасность трассы и наличие препятствий;
  • использовать защитное снаряжение (например, шлем);
  • обеспечить постоянный контроль взрослых и критически оценить, допустима ли такая активность именно здесь.

Рижская дума поясняет, что Дрейлинькалнс (рекультивированная территория бывшей свалки) пока не предназначен для активного отдыха — на него распространяются ограничения Государственной службы окружающей среды. Территория официально открыта только для прогулок. Вице-мэр Риги Эвардс Ратниекс поручил Департаменту жилья и среды Рижской думы оценить ситуацию и при необходимости установить дополнительные предупреждающие знаки.

В качестве безопасной альтернативы Ратниекс предлагает использовать созданную городом лыжную трассу у подножия холма.

