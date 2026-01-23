Оценить целесообразность реализации: страны Балтии взялись за ревизию Rail Baltica

Ревизия проводится с целью оценки целесообразности реализации проекта и своевременного достижения его целей. Особое внимание в ходе проверки будет уделено управлению закупками и строительными договорами с целью обеспечения эффективности расходов.

Член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш подчеркнул, что "Rail Baltica" является одним из ключевых инфраструктурных проектов Балтийского региона, реализация которого до сих пор сопряжена с существенными вызовами в части расходов, сроков и управления.

"Именно поэтому в этой ревизии, уже в третий раз сотрудничая с высшими ревизионными учреждениями Эстонии и Литвы, мы стремимся дать независимую оценку того, движется ли проект к своим целям эффективно и в интересах общества, а также решаются ли ранее выявленные проблемы", - заявил Аболиньш.

В ходе ревизии основное внимание будет уделено эффективности организации закупок и заключенных договоров по строительству первого этапа "Rail Baltica", а также управлению связанными с ними рисками.

Будет проанализировано финансирование первого этапа и устранение проблем, выявленных в совместной ревизии 2019 года и объединенном изучении ситуации 2024 года.

Проверке подлежат АО "RB Rail" как совместный внедритель проекта, а также на национальном уровне: Министерство сообщения, Министерство финансов, ООО "Европейские железнодорожные линии" и ГАО "Latvijas dzelzceļš".

Ревизия охватывает период с 2022 года до середины 2026 года, а ее результаты ожидаются в начале 2027 года.

Как сообщалось, согласно информации совместного предприятия стран Балтии "RB Rail", затраты на строительство первой очереди "Rail Baltica" в Балтии могут составить 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, однако возможна потенциальная экономия до 400 млн евро в результате оптимизации технических решений, а также снижение других затрат.

Общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.