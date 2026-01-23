Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оценить целесообразность реализации: страны Балтии взялись за ревизию Rail Baltica

Редакция PRESS 23 января, 2026 14:18

Новости Латвии

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Ревизия проводится с целью оценки целесообразности реализации проекта и своевременного достижения его целей. Особое внимание в ходе проверки будет уделено управлению закупками и строительными договорами с целью обеспечения эффективности расходов.

Член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш подчеркнул, что "Rail Baltica" является одним из ключевых инфраструктурных проектов Балтийского региона, реализация которого до сих пор сопряжена с существенными вызовами в части расходов, сроков и управления.

"Именно поэтому в этой ревизии, уже в третий раз сотрудничая с высшими ревизионными учреждениями Эстонии и Литвы, мы стремимся дать независимую оценку того, движется ли проект к своим целям эффективно и в интересах общества, а также решаются ли ранее выявленные проблемы", - заявил Аболиньш.

В ходе ревизии основное внимание будет уделено эффективности организации закупок и заключенных договоров по строительству первого этапа "Rail Baltica", а также управлению связанными с ними рисками.

Будет проанализировано финансирование первого этапа и устранение проблем, выявленных в совместной ревизии 2019 года и объединенном изучении ситуации 2024 года.

Проверке подлежат АО "RB Rail" как совместный внедритель проекта, а также на национальном уровне: Министерство сообщения, Министерство финансов, ООО "Европейские железнодорожные линии" и ГАО "Latvijas dzelzceļš".

Ревизия охватывает период с 2022 года до середины 2026 года, а ее результаты ожидаются в начале 2027 года.

Как сообщалось, согласно информации совместного предприятия стран Балтии "RB Rail", затраты на строительство первой очереди "Rail Baltica" в Балтии могут составить 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, однако возможна потенциальная экономия до 400 млн евро в результате оптимизации технических решений, а также снижение других затрат.

Общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат
Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном
Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном (1)

Хоккеист Родриго Аболс сломал ногу и теперь на Олимпиаду не поедет

Новости Латвии

Латвийский хоккеист Родриго Аболс сломал правую лодыжку в матче НХЛ, сообщают спортивные СМИ.

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат

Важно

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Просыпаешься ночью? Когда пора насторожиться?

Азбука здоровья

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Латвия выразила солидарность с Данией: Силиня

Важно

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Это фейк! Секретного сайта с подарками от Drogas не существует — предупреждает торговая сеть

Важно

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Новости Латвии

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

