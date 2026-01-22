Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги

22 января, 2026

7 комментариев

Представители партии "Суверенная власть" зашли в кабинет мэра Риги Виестурса Клейнбергса и застали там главу города за распитием алкоголя в компании с известной активисткой движения дерусификации Лианой Лангой (Нацблок) и другими депутатами Рижской думы от партий коалиции. По-видимому, собравшиеся "обмывали бюджет".

"Мы зашли спросить, во сколько завтра заседание. Наткнулись на пьяную тусовку в кабинете мэра. Прятали алкоголь и бокалы как застуканные подростки", - подписала соответствующее видео депутат Юлия Степаненко.

На видео, кроме Ланги попали: возглавляющая Комитет образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина (Новое единство), заместитель председателя фракции "Новое единство" Давис Сталс, бывший министр культуры Агнесе Логина (Прогрессивные), депутат Алея Турлея (Прогрессивные) и другие.

Отметим, что помещение, в которое "случайно" зашли представители партии "Суверенная власть", является личными апартаментами мэра, а не его рабочим кабинетом. У мэра города в Рижской думе есть "личное пространство" с диваном, креслами, камином и личной ванной комнатой. И именно туда он пригласил "друзей" для распития алкогольных напитков. Однако дверь в эти апартаменты выходит из кабинета Клейнбергса.

Напомним, что в среду, 21 января, после более чем десяти часов обсуждений Рижская дума утвердила бюджет на 2026 год, в котором запланированы доходы в размере 1,5 млрд евро и расходы в 1,7 млрд евро.

