Золотое кольцо с лягушкой: маленький символ, в который египтяне верили больше, чем в слова

Редакция PRESS 23 января, 2026 15:33

Наука 0 комментариев

На первый взгляд — просто украшение. Небольшое золотое кольцо с вырезанной из яшмы лягушкой. Но для древнего египтянина такой предмет был куда большим, чем аксессуар. Это был оберег, молитва и обещание жизни — всё сразу.

Лягушка в Древнем Египте никогда не была случайным выбором. Каждый год, когда Нил выходил из берегов и затапливал долину, на поверхности земли появлялись тысячи лягушек. Для людей это было прямым знаком: вода принесла плодородие, земля снова жива. Поэтому лягушка стала символом рождения, обновления и продолжения жизни.

С этим образом была связана и богиня Хекет — покровительница рождения и возрождения. Именно она, по верованиям, помогала появляться новой жизни — не только людям, но и самому порядку мира. Носить лягушку на себе означало быть под защитой этого вечного цикла.

Золото усиливало смысл. Для египтян это был не просто драгоценный металл, а материал богов — вечный, нетленный, не подверженный разрушению. Золото не стареет, не ржавеет и не исчезает, а значит идеально подходит для символа вечной жизни.

Такое кольцо, датируемое периодом между 600 и 30 годами до нашей эры, скорее всего, носили не ради красоты. Его надевали как личный амулет, знак веры в то, что жизнь продолжается, порядок мира сохраняется, а смерть — лишь пауза, а не конец.

Ювелирные украшения в Египте были языком. Через них говорили о страхах, надеждах и ожиданиях. Маленькая лягушка на пальце могла означать куда больше, чем любые слова:
жизнь вернётся. всё обновится. цикл не прервётся.

Иногда самое сильное послание — это не надпись, а тихий символ, который носят каждый день.
 
 
 

«Переплатили 110 тысяч евро». Ассоциация обвиняет Rīgas siltums в переплате за тепло

Важно 17:34

Рижская ассоциация устойчивого теплоснабжения заявила, что Rīgas siltums в январе 2026 года закупала тепловую энергию по завышенным ценам, несмотря на наличие более дешевого предложения от местного производителя. Об этом сообщает агентство LETA.

«Ни одна больница не закроется»: Минздрав о реформе до 2029

Новости Латвии 16:47

Минздрав Латвии обещает, что реформа сети лечебных учреждений не приведет к закрытию ни одной больницы, включая учреждения на восточной границе, сообщают LETA и Diena. При этом отраслевые эксперты предупреждают: на фоне кадрового дефицита и ограниченного финансирования доступность помощи в регионах может ухудшиться.

«Гренландия — часть Дании»: Ринкевич о споре США и ЕС

Новости Латвии 16:43

Вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках НАТО и международного права. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с высшими должностными лицами, отвечающими за внешнюю политику страны, сообщает LETA.

«Невозможные» молекулы всё-таки существуют: химики переписали правило, которому верили 100 лет

Наука 16:37

В органической химии есть правила, которые студенты заучивают как таблицу умножения. Одно из них считалось почти священным больше века: двойная связь между атомами углерода должна быть плоской. И в некоторых местах молекулы она просто не может существовать. Точка.

Рынок добивают. Почему торговцы Центрального рынка обещают рост цен?

Новости Латвии 16:28

В павильонах Рижского Центрального рынка повышают арендную плату. По словам торговцев, рост составляет от 5 до 79 процентов. Участники рынка предупреждают, что увеличение расходов неизбежно отразится на конечных ценах продуктов и ударит как по продавцам, так и по покупателям, сообщает 360 Ziņas.

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону

Важно 16:25

Родители всё чаще жалуются на непрозрачные тарифы в медицинских клиниках: после оплаченного визита к врачу они сталкиваются с неожиданными счетами из медицинских учреждений. Одну из таких историй рассказали наши читатели, когда семья получила счёт за удаленную консультацию - по сути короткий телефонный разговор - по цене полноценного приёма.

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы вводит строгие ограничения: какие и для кого?

Бизнес 16:21

Немецкая Lufthansa Group, вторая по величине авиакомпания Европы по пассажиропотоку, объявила о строгих ограничениях на использование портативных зарядных устройств на своих рейсах. Другие крупные авиакомпании по всему миру, включая Emirates, Turkish Airlines и Air Busan, ранее ввели аналогичные меры, пишет Unian. Какие ограничения затронут пассажиров Lufthansa, рассказывает nra.lv.

