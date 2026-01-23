Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

«Ни одна больница не закроется»: Минздрав о реформе до 2029

Редакция PRESS 23 января, 2026 16:47

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Минздрав Латвии обещает, что реформа сети лечебных учреждений не приведет к закрытию ни одной больницы, включая учреждения на восточной границе, сообщают LETA и Diena. При этом отраслевые эксперты предупреждают: на фоне кадрового дефицита и ограниченного финансирования доступность помощи в регионах может ухудшиться.

План реформы предполагает трехуровневую модель - многопрофильные, региональные и локальные больницы, а также улучшение работы приемных отделений неотложной помощи. Как пояснила на объединенном заседании Комиссии Сейма по устойчивому развитию, подкомиссии по Латгале и подкомиссии по общественному здоровью директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, до 2029 года предполагается пересмотреть работу отделений неотложной помощи и приема пациентов, уровни больниц и профили услуг, требования к стационарной помощи, варианты сотрудничества больниц и модели финансирования.

Одной из причин изменений Минздрав называет нехватку персонала, демографические тенденции и ограниченные возможности бюджета. В частности, отмечалось, что в прошлом году число новорожденных сократилось на 20%.

Первым шагом станет пересмотр сети отделений неотложной медицины и приема пациентов. Цель - сократить расстояние и время перевозки бригад Службы неотложной медицинской помощи и направлять пациентов преимущественно в стационары первого уровня, чтобы не перегружать более крупные больницы. Финансирование этой сети в прошлом году составило 22,6 млн евро, и планируется сохранить его на том же уровне.

С 2024 года по 30 июня 2025 года проходил пилотный проект по внедрению плана доставки пациентов. Результаты показали, что 47,3% доставленных бригадами службы пациентов позже переводили в больницы четвертого уровня, 31,9% - пятого уровня. При этом в больницах первого уровня пациентов по-прежнему немного - в среднем один пациент за пять дней. Среди причин нежелания принимать пациентов скорой помощи назывались нехватка диагностических возможностей или специалистов.

Минздрав также отмечает, что значительная часть пациентов приезжает в больницы самостоятельно, чаще всего в крупных городах, особенно в Риге. При оценке сети будут учитывать значимость территории, время доступа до 60 минут, поток пациентов и способность больницы обеспечивать необходимый объем услуг.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Опять эти проклятые BMW! Погоня и авария на мосту, ранены полицейские
Важно

Опять эти проклятые BMW! Погоня и авария на мосту, ранены полицейские

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону
Эксклюзив

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат
Важно

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Переплатили 110 тысяч евро». Ассоциация обвиняет Rīgas siltums в переплате за тепло

Важно 17:34

Важно 0 комментариев

Рижская ассоциация устойчивого теплоснабжения заявила, что Rīgas siltums в январе 2026 года закупала тепловую энергию по завышенным ценам, несмотря на наличие более дешевого предложения от местного производителя. Об этом сообщает агентство LETA.

Рижская ассоциация устойчивого теплоснабжения заявила, что Rīgas siltums в январе 2026 года закупала тепловую энергию по завышенным ценам, несмотря на наличие более дешевого предложения от местного производителя. Об этом сообщает агентство LETA.

Читать

«Гренландия — часть Дании»: Ринкевич о споре США и ЕС

Новости Латвии 16:43

Новости Латвии 0 комментариев

Вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках НАТО и международного права. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с высшими должностными лицами, отвечающими за внешнюю политику страны, сообщает LETA.

Вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках НАТО и международного права. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с высшими должностными лицами, отвечающими за внешнюю политику страны, сообщает LETA.

Читать

«Невозможные» молекулы всё-таки существуют: химики переписали правило, которому верили 100 лет

Наука 16:37

Наука 0 комментариев

В органической химии есть правила, которые студенты заучивают как таблицу умножения. Одно из них считалось почти священным больше века: двойная связь между атомами углерода должна быть плоской. И в некоторых местах молекулы она просто не может существовать. Точка.

В органической химии есть правила, которые студенты заучивают как таблицу умножения. Одно из них считалось почти священным больше века: двойная связь между атомами углерода должна быть плоской. И в некоторых местах молекулы она просто не может существовать. Точка.

Читать

Рынок добивают. Почему торговцы Центрального рынка обещают рост цен?

Новости Латвии 16:28

Новости Латвии 0 комментариев

В павильонах Рижского Центрального рынка повышают арендную плату. По словам торговцев, рост составляет от 5 до 79 процентов. Участники рынка предупреждают, что увеличение расходов неизбежно отразится на конечных ценах продуктов и ударит как по продавцам, так и по покупателям, сообщает 360 Ziņas.

В павильонах Рижского Центрального рынка повышают арендную плату. По словам торговцев, рост составляет от 5 до 79 процентов. Участники рынка предупреждают, что увеличение расходов неизбежно отразится на конечных ценах продуктов и ударит как по продавцам, так и по покупателям, сообщает 360 Ziņas.

Читать

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону

Важно 16:25

Важно 0 комментариев

Родители всё чаще жалуются на непрозрачные тарифы в медицинских клиниках: после оплаченного визита к врачу они сталкиваются с неожиданными счетами из медицинских учреждений. Одну из таких историй рассказали наши читатели, когда семья получила счёт за удаленную консультацию - по сути короткий телефонный разговор - по цене полноценного приёма.

Родители всё чаще жалуются на непрозрачные тарифы в медицинских клиниках: после оплаченного визита к врачу они сталкиваются с неожиданными счетами из медицинских учреждений. Одну из таких историй рассказали наши читатели, когда семья получила счёт за удаленную консультацию - по сути короткий телефонный разговор - по цене полноценного приёма.

Читать

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы вводит строгие ограничения: какие и для кого?

Бизнес 16:21

Бизнес 0 комментариев

Немецкая Lufthansa Group, вторая по величине авиакомпания Европы по пассажиропотоку, объявила о строгих ограничениях на использование портативных зарядных устройств на своих рейсах. Другие крупные авиакомпании по всему миру, включая Emirates, Turkish Airlines и Air Busan, ранее ввели аналогичные меры, пишет Unian. Какие ограничения затронут пассажиров Lufthansa, рассказывает nra.lv.

Немецкая Lufthansa Group, вторая по величине авиакомпания Европы по пассажиропотоку, объявила о строгих ограничениях на использование портативных зарядных устройств на своих рейсах. Другие крупные авиакомпании по всему миру, включая Emirates, Turkish Airlines и Air Busan, ранее ввели аналогичные меры, пишет Unian. Какие ограничения затронут пассажиров Lufthansa, рассказывает nra.lv.

Читать