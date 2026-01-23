«Ни одна больница не закроется»: Минздрав о реформе до 2029

План реформы предполагает трехуровневую модель - многопрофильные, региональные и локальные больницы, а также улучшение работы приемных отделений неотложной помощи. Как пояснила на объединенном заседании Комиссии Сейма по устойчивому развитию, подкомиссии по Латгале и подкомиссии по общественному здоровью директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, до 2029 года предполагается пересмотреть работу отделений неотложной помощи и приема пациентов, уровни больниц и профили услуг, требования к стационарной помощи, варианты сотрудничества больниц и модели финансирования.

Одной из причин изменений Минздрав называет нехватку персонала, демографические тенденции и ограниченные возможности бюджета. В частности, отмечалось, что в прошлом году число новорожденных сократилось на 20%.

Первым шагом станет пересмотр сети отделений неотложной медицины и приема пациентов. Цель - сократить расстояние и время перевозки бригад Службы неотложной медицинской помощи и направлять пациентов преимущественно в стационары первого уровня, чтобы не перегружать более крупные больницы. Финансирование этой сети в прошлом году составило 22,6 млн евро, и планируется сохранить его на том же уровне.

С 2024 года по 30 июня 2025 года проходил пилотный проект по внедрению плана доставки пациентов. Результаты показали, что 47,3% доставленных бригадами службы пациентов позже переводили в больницы четвертого уровня, 31,9% - пятого уровня. При этом в больницах первого уровня пациентов по-прежнему немного - в среднем один пациент за пять дней. Среди причин нежелания принимать пациентов скорой помощи назывались нехватка диагностических возможностей или специалистов.

Минздрав также отмечает, что значительная часть пациентов приезжает в больницы самостоятельно, чаще всего в крупных городах, особенно в Риге. При оценке сети будут учитывать значимость территории, время доступа до 60 минут, поток пациентов и способность больницы обеспечивать необходимый объем услуг.