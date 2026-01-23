Одна из крупнейших авиакомпаний Европы вводит строгие ограничения: какие и для кого?

Как сообщает издание The Independent, Lufthansa Group объявила, что с 15 января 2026 года пассажирам больше не будет разрешено использовать или заряжать портативные зарядные устройства на борту самолетов. При этом количество портативных зарядных устройств на одного пассажира будет ограничено двумя.

Кроме того, портативные батареи больше не будут допускаться в багажные отделения. Вместо этого их необходимо хранить в салоне, в кармане сиденья или в ручной клади под сиденьем. Максимальная емкость батареи зарядного устройства не должна превышать 100 ватт-часов. Портативные зарядные устройства емкостью от 100 Вт·ч до 160 Вт·ч должны быть одобрены авиакомпанией, прежде чем их можно будет проносить в салон.

«Новые правила повышают безопасность как пассажиров, так и экипажа в салоне — поврежденная портативная батарея с литий-ионными батареями представляет потенциальную опасность возгорания», — заявила Swiss International Air Lines, компания группы Lufthansa. При этом использование портативных батарей для питания необходимых медицинских приборов в салоне по-прежнему будет разрешено.

Между тем, портативные батареи и электронные сигареты по-прежнему будут запрещены в сдаваемом багаже ​​по соображениям безопасности.

По данным авиакомпании, новые правила соответствуют «последним рекомендациям международных авиационных организаций EASA, FAA, IATA и ICAO».

Стоит отметить, что помимо самой Lufthansa, в группу входят такие популярные перевозчики, как Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings, ITA Airways и Swiss International Air Lines. Почему авиакомпании запрещают портативные зарядные устройства?

Как ранее сообщалось, резко возросло число случаев возгорания портативных зарядных устройств на борту самолетов из-за перегрева. Часто пассажиры даже не замечали, что их портативные зарядные устройства повреждены. В связи с этим авиакомпании по всему миру начали вводить ограничения на использование таких устройств.

Помимо упомянутых выше авиакомпаний, в конце прошлого года Virgin Australia, Qantas и Jetstar запретили своим пассажирам использовать портативные зарядные устройства на борту самолетов из-за рисков для безопасности.