Одна из крупнейших авиакомпаний Европы вводит строгие ограничения: какие и для кого?

23 января, 2026

Немецкая Lufthansa Group, вторая по величине авиакомпания Европы по пассажиропотоку, объявила о строгих ограничениях на использование портативных зарядных устройств на своих рейсах. Другие крупные авиакомпании по всему миру, включая Emirates, Turkish Airlines и Air Busan, ранее ввели аналогичные меры, пишет Unian. Какие ограничения затронут пассажиров Lufthansa, рассказывает nra.lv.

Как сообщает издание The Independent, Lufthansa Group объявила, что с 15 января 2026 года пассажирам больше не будет разрешено использовать или заряжать портативные зарядные устройства на борту самолетов. При этом количество портативных зарядных устройств на одного пассажира будет ограничено двумя.

Кроме того, портативные батареи больше не будут допускаться в багажные отделения. Вместо этого их необходимо хранить в салоне, в кармане сиденья или в ручной клади под сиденьем. Максимальная емкость батареи зарядного устройства не должна превышать 100 ватт-часов. Портативные зарядные устройства емкостью от 100 Вт·ч до 160 Вт·ч должны быть одобрены авиакомпанией, прежде чем их можно будет проносить в салон.

«Новые правила повышают безопасность как пассажиров, так и экипажа в салоне — поврежденная портативная батарея с литий-ионными батареями представляет потенциальную опасность возгорания», — заявила Swiss International Air Lines, компания группы Lufthansa. При этом использование портативных батарей для питания необходимых медицинских приборов в салоне по-прежнему будет разрешено.

Между тем, портативные батареи и электронные сигареты по-прежнему будут запрещены в сдаваемом багаже ​​по соображениям безопасности.

По данным авиакомпании, новые правила соответствуют «последним рекомендациям международных авиационных организаций EASA, FAA, IATA и ICAO».

Стоит отметить, что помимо самой Lufthansa, в группу входят такие популярные перевозчики, как Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings, ITA Airways и Swiss International Air Lines. Почему авиакомпании запрещают портативные зарядные устройства?

Как ранее сообщалось, резко возросло число случаев возгорания портативных зарядных устройств на борту самолетов из-за перегрева. Часто пассажиры даже не замечали, что их портативные зарядные устройства повреждены. В связи с этим авиакомпании по всему миру начали вводить ограничения на использование таких устройств.

Помимо упомянутых выше авиакомпаний, в конце прошлого года Virgin Australia, Qantas и Jetstar запретили своим пассажирам использовать портативные зарядные устройства на борту самолетов из-за рисков для безопасности.

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)
«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве
Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом?

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

