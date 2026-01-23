Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

Часть первая статьи 11 закона «О государственных пенсиях» (далее – закон) устанавливает, что право на пенсию по возрасту имеют женщины и мужчины, достигшие 65-летнего возраста (общий пенсионный возраст) и имеющие страховой стаж не менее 20 лет.

В свою очередь, часть четвертая данной статьи устанавливает, что право на назначение пенсии по возрасту за пять лет до достижения указанного выше пенсионного возраста имеет родитель или опекун ребенка, который:

- имеет страховой стаж не менее 25 лет, и который в период до достижения ребенком 18-летнего возраста осуществлял уход не менее восьми лет за пятью или более детьми либо за ребенком, который в установленном нормативными актами порядке был признан ребенком с инвалидностью не менее восьми лет.

Указанное выше право выхода на пенсию за пять лет до наступления общего пенсионного возраста не предоставляется лицу, лишенному прав на уход или опеку либо отстраненному от исполнения обязанностей опекуна из-за ненадлежащего их исполнения.

Равенство прав родителей

Закон не делает различия между родителями – они оба имеют право выхода на пенсию за пять лет до достижения общего пенсионного возраста при наличии перечисленных выше условий.

Закон также не оговаривает условие, что все дети должны быть рождены в одном браке. Для мужчины подтверждением наличия определенного законом количества детей является юридически установленное отцовство, то есть отец должен быть зарегистрирован в этом качестве в Регистре рождений для каждого своего ребенка.

Отличие пониженного пенсионного возраста от досрочной пенсии

Обращаем внимание, что в тексте закона в отношении многодетных родителей не используется понятие «досрочная пенсия», поскольку это не досрочная пенсия, а льготная пенсия по возрасту именно для многодетных родителей, которые могут воспользоваться этим условием, если пожелают.

Под досрочной пенсией закон понимает указанное в части шестой статьи 11 закона условие: лица, за исключением указанных в четвертой части статьи 3 закона, имеющие страховой стаж не менее 30 лет, имеют право запросить пенсию по возрасту досрочно — за два года до достижения возраста, установленного в первой части этой статьи.

Именно эта досрочная пенсия в течение двух лет до достижения общего пенсионного возраста (65 лет) выплачивается в размере 50% от общей суммы пенсии.

В отличие от досрочной пенсии, пенсия для многодетного родителя выплачивается в 100%-ном размере, который рассчитывается на момент подачи заявления о предоставлении пенсии.

Заключение

Следовательно, если вы являетесь официально зарегистрированным отцом для всех своих шестерых детей и ваш страховой стаж составляет не менее 25 лет, то вы, как многодетный отец, имеете право выйти на пенсию по достижении 60 лет и получать пенсию в полном объеме.