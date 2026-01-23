Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Редакция PRESS 23 января, 2026 11:41

Мир 0 комментариев

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

В среду Трамп неожиданно пошел на попятную, предпочтя долгосрочное соглашение по безопасности в Арктике при посредничестве генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Мы считаем, что отношения между партнерами и союзниками должны строиться на сердечной и уважительной основе", - заявил в четверг вечером председатель Европейского совета Антониу Кошта по окончании внеочередного саммита в Брюсселе.

"Европейский союз будет продолжать отстаивать свои интересы и защищать себя, свои страны-члены, своих граждан и свои компании от любой формы принуждения. У него есть силы и средства для этого, и он сделает это в случае необходимости".

Стоя рядом с ним, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок "успешно" противостоял территориальным претензиям Трампа, "проявив твердость, не допустив эскалации и, что наиболее важно, будучи очень сплоченным".

Затем фон дер Ляйен призвала ЕС укрепить свою "экономическую мощь", диверсифицировать цепочки поставок и стать более независимым по отношению к США. "Это не произойдет в одночасье", - сказала она. "Это тяжелая работа".

Еще до смены курса Трампом Еврокомиссия начала подготовку к ответным действиям против Вашингтона, если тарифная угроза материализуется. Среди предлагаемых вариантов - впервые задействовать инструмент по борьбе с принуждением, который предоставляет широкие полномочия для одновременного воздействия на несколько секторов экономики, таких как услуги, инвестиционные потоки, государственные закупки и интеллектуальная собственность.

"Европейский образ жизни отличается от американского. Мы уважаем американский образ жизни. Но с нашей точки зрения, очень важно сохранять и беречь наше трансатлантическое партнерство", - сказал Коста.

"Мы не реагируем каждый день на сообщения в соцсетях. У нас есть четкое видение наших отношений. Мы придерживаемся наших основных принципов".

Саммит в четверг был отмечен вздохами облегчения лидеров, которые опасались, что начало конфронтации с Вашингтоном по принципу "око за око" может нанести огромный экономический ущерб и сорвать совместные усилия по прекращению войны России против Украины.

Несмотря на предотвращение худшего сценария, среди европейцев ощущалось явное беспокойство и подозрение после беспрецедентного кризиса, вызванного аннексионистскими амбициями Трампа. Детали рамочного соглашения, заключенного при посредничестве Марка Рютте, , не были обнародованы, что усиливает сомнения в том, что конфликт из-за Гренландии еще не завершен.

"Мы сохраняем крайнюю бдительность и готовы использовать имеющиеся у нас инструменты в случае дальнейших угроз", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее публично призвал к активации инструмента противодействия принуждению в рамках коллективного ответа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, одно из главных действующих лиц дня, заявила, что ее страна готова обсуждать с Белым домом вопросы, связанные с Гренландией, если вопрос о ее суверенитете не будет подниматься, что она демонстративно назвала "красной линией".

"Наши демократические правила не могут обсуждаться", - сказала Фредериксен по прибытии.

Отвечая на вопрос, может ли она по-прежнему доверять США после тарифных угроз Трампа, датский лидер подчеркнула, что обе стороны "должны работать вместе с уважением, не угрожая друг другу".

Внеочередной саммит, состоявшийся в четверг, стал кульминацией пятидневной напряженной европейской дипломатии, направленной на то, чтобы убедить Трампа отказаться от своей агрессивной попытки захватить Гренландию.

Напряженная обстановка доминировала на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, где фон дер Ляйен и Макрон открыто пообещали принять ответные меры.

Как сообщается, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард покинула престижный частный ужин в Давосе после того, как министр торговли США Говард Лютник подверг резкой критике экономические показатели Европы. Высказывания Лютника были встречены выкриками в зале.

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова
Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве
Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом?

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

