Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

В среду Трамп неожиданно пошел на попятную, предпочтя долгосрочное соглашение по безопасности в Арктике при посредничестве генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Мы считаем, что отношения между партнерами и союзниками должны строиться на сердечной и уважительной основе", - заявил в четверг вечером председатель Европейского совета Антониу Кошта по окончании внеочередного саммита в Брюсселе.

"Европейский союз будет продолжать отстаивать свои интересы и защищать себя, свои страны-члены, своих граждан и свои компании от любой формы принуждения. У него есть силы и средства для этого, и он сделает это в случае необходимости".

Стоя рядом с ним, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок "успешно" противостоял территориальным претензиям Трампа, "проявив твердость, не допустив эскалации и, что наиболее важно, будучи очень сплоченным".

Затем фон дер Ляйен призвала ЕС укрепить свою "экономическую мощь", диверсифицировать цепочки поставок и стать более независимым по отношению к США. "Это не произойдет в одночасье", - сказала она. "Это тяжелая работа".

Еще до смены курса Трампом Еврокомиссия начала подготовку к ответным действиям против Вашингтона, если тарифная угроза материализуется. Среди предлагаемых вариантов - впервые задействовать инструмент по борьбе с принуждением, который предоставляет широкие полномочия для одновременного воздействия на несколько секторов экономики, таких как услуги, инвестиционные потоки, государственные закупки и интеллектуальная собственность.

"Европейский образ жизни отличается от американского. Мы уважаем американский образ жизни. Но с нашей точки зрения, очень важно сохранять и беречь наше трансатлантическое партнерство", - сказал Коста.

"Мы не реагируем каждый день на сообщения в соцсетях. У нас есть четкое видение наших отношений. Мы придерживаемся наших основных принципов".

Саммит в четверг был отмечен вздохами облегчения лидеров, которые опасались, что начало конфронтации с Вашингтоном по принципу "око за око" может нанести огромный экономический ущерб и сорвать совместные усилия по прекращению войны России против Украины.

Несмотря на предотвращение худшего сценария, среди европейцев ощущалось явное беспокойство и подозрение после беспрецедентного кризиса, вызванного аннексионистскими амбициями Трампа. Детали рамочного соглашения, заключенного при посредничестве Марка Рютте, , не были обнародованы, что усиливает сомнения в том, что конфликт из-за Гренландии еще не завершен.

"Мы сохраняем крайнюю бдительность и готовы использовать имеющиеся у нас инструменты в случае дальнейших угроз", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее публично призвал к активации инструмента противодействия принуждению в рамках коллективного ответа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, одно из главных действующих лиц дня, заявила, что ее страна готова обсуждать с Белым домом вопросы, связанные с Гренландией, если вопрос о ее суверенитете не будет подниматься, что она демонстративно назвала "красной линией".

"Наши демократические правила не могут обсуждаться", - сказала Фредериксен по прибытии.

Отвечая на вопрос, может ли она по-прежнему доверять США после тарифных угроз Трампа, датский лидер подчеркнула, что обе стороны "должны работать вместе с уважением, не угрожая друг другу".

Внеочередной саммит, состоявшийся в четверг, стал кульминацией пятидневной напряженной европейской дипломатии, направленной на то, чтобы убедить Трампа отказаться от своей агрессивной попытки захватить Гренландию.

Напряженная обстановка доминировала на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, где фон дер Ляйен и Макрон открыто пообещали принять ответные меры.

Как сообщается, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард покинула престижный частный ужин в Давосе после того, как министр торговли США Говард Лютник подверг резкой критике экономические показатели Европы. Высказывания Лютника были встречены выкриками в зале.