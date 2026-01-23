Зеленский: Вопрос Донбасса — ключевой на встрече с РФ и США

"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, <...> как три стороны это видят в Абу-Даби сегодня и завтра", - цитирует корреспондентка DW ответ главы государства из чата с журналистами в WhatsApp. По словам Зеленского, он ночью и утром говорил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустемом Умеровым, который возглавляет украинскую переговорную группу. Он будет давать президенту "соответствующие сигналы" на каждом этапе встречи с российской и американской делегациями.

Ранее о том, что "контроль над территориями на востоке Украины" станет главным вопросом на встрече представителей трех стран в ОАЭ, со ссылкой на источники сообщал американский портал Axios.

Ушаков: Без решения территориального вопроса урегулирования не будет

В ночь на 23 января в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями американского лидера Дональда Трампа - его спецпосланником Стивеном Уиткоффом, старшим советником Белого дома Джошем Грюнбаумом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа длилась около четырех часов.

"Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит", - сказал по итогам встречи помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он также заявил, что 23 января в Абу-Даби пройдет первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием делегаций РФ, США и Украины. Ранее о планах вылететь в ОАЭ сразу после переговоров в России говорил Уиткофф. Он также заявлял, что переговоры о мире свелись к решению "одного вопроса".

Песков: Россию на переговорах в ОАЭ представят военные

Пресс-серктерарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что российская делегация на встрече в ОАЭ будет целиком состоять из представителей Минобороны. По его словам, ночью они получили инструкции от Путина.

Песков не стал "публично вдаваться в детали" обсуждаемых положений и раскрывать, "какая именно формула подразумевается под формулой Анкориджа", упомянутой Ушаковым. При этом он отметил: "Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Это является очень важным условием". Его слова приводит госагентство ТАСС.