Зеленский: Вопрос Донбасса — ключевой на встрече с РФ и США

23 января, 2026 12:59

Главной темой первых трехсторонних переговоров делегаций Украины, России и США в Абу-Даби станет вопрос территориальных уступок. Об этом в пятницу, 23 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, <...> как три стороны это видят в Абу-Даби сегодня и завтра", - цитирует корреспондентка DW ответ главы государства из чата с журналистами в WhatsApp. По словам Зеленского, он ночью и утром говорил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустемом Умеровым, который возглавляет украинскую переговорную группу. Он будет давать президенту "соответствующие сигналы" на каждом этапе встречи с российской и американской делегациями.

Ранее о том, что "контроль над территориями на востоке Украины" станет главным вопросом на встрече представителей трех стран в ОАЭ, со ссылкой на источники сообщал американский портал Axios.

 Ушаков: Без решения территориального вопроса урегулирования не будет

В ночь на 23 января в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями американского лидера Дональда Трампа - его спецпосланником Стивеном Уиткоффом, старшим советником Белого дома Джошем Грюнбаумом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа длилась около четырех часов.

"Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит", - сказал по итогам встречи помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он также заявил, что 23 января в Абу-Даби пройдет первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием делегаций РФ, США и Украины. Ранее о планах вылететь в ОАЭ сразу после переговоров в России говорил Уиткофф. Он также заявлял, что переговоры о мире свелись к решению "одного вопроса".

Песков: Россию на переговорах в ОАЭ представят военные

Пресс-серктерарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что российская делегация на встрече в ОАЭ будет целиком состоять из представителей Минобороны. По его словам, ночью они получили инструкции от Путина.

Песков не стал "публично вдаваться в детали" обсуждаемых положений и раскрывать, "какая именно формула подразумевается под формулой Анкориджа", упомянутой Ушаковым. При этом он отметил: "Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Это является очень важным условием". Его слова приводит госагентство ТАСС.

Хоккеист Родриго Аболс сломал ногу и теперь на Олимпиаду не поедет

Латвийский хоккеист Родриго Аболс сломал правую лодыжку в матче НХЛ, сообщают спортивные СМИ.

Латвийский хоккеист Родриго Аболс сломал правую лодыжку в матче НХЛ, сообщают спортивные СМИ.

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Просыпаешься ночью? Когда пора насторожиться?

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Оценить целесообразность реализации: страны Балтии взялись за ревизию Rail Baltica

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Латвия выразила солидарность с Данией: Силиня

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Это фейк! Секретного сайта с подарками от Drogas не существует — предупреждает торговая сеть

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

