Это фейк! Секретного сайта с подарками от Drogas не существует — предупреждает торговая сеть

«В интернете распространяются мошеннические схемы, предлагающие людям принять участие в, казалось бы, безобидных опросах, лотереях или розыгрышах «подарков» с помощью простых вопросов. Следует помнить, что даже, казалось бы, безобидная информация, такая как имя, место жительства, город, размер домохозяйства или повседневные привычки, является ценными данными для мошенников», — предупреждает Государственная полиция в ответ на деятельность мошенников.

Объединив эту информацию, можно создать подробный профиль, который впоследствии используется в мошеннических схемах.

Компания «Drogas Latvija» также выпустила предупреждение для клиентов. «В социальных сетях распространяется фейковое сообщение, в котором утверждается, что компания «Drogas» предлагает секретные подарочные коробки, которые можно получить, перейдя по ссылке и ответив на «простые вопросы». Это сообщение не соответствует действительности и не имеет отношения к «Drogas», — предупреждает компания.