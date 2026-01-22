Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дела идут в опасном направлении: миллионер Витолс пугает латышей

Редакция PRESS 22 января, 2026 21:12

LETA

Латвийский предприниматель и миллионер Вилис Витолс (92 года) заявил в интервью "Латвияс авизе", что в Латвии дела идут в опасном направлении.

«Посмотрите, что есть сегодня – не хватает врачей, медсестер, полицейских, пожарных, дела идут в опасном направлении. С уменьшением числа трудоспособных, появляется реальная угроза пенсионной системе. Придет миг, когда государство не сможет платить пенсии», - считает Витолс.

Он считает, что по крайней мере проблему демографии можно было бы решить и у Латвии даже был такой опыт в советское время:

«В своей книжечке я описываю опыт советского времени, когда функционер, идеологический секретарь ЦК Имантс Андерсонс, искал решения уже тогда существовавшим демографическим проблем и планировал разные дела – до того даже, что многодетным мамочкам позволил закупаться в магазинах участников и инвалидов «отечественной войны», где были дефицитные продукты. У этой политики были успехи. Это значит, что уменьшение рождаемости можно предотвратить и у этого есть решения», - напомнил миллионер.

В конце 90-х Витолс вернулся из Венесуэлы, где жил долгие годы. Но при этом он считает, что родители не должны позволять детям уезжать учиться за границу:

«Спасибо тем, кто остается учиться здесь! Большое несчастье, практически преступление родителей, отправлять детей учиться за границу. Ибо многие, закончив высшую школу, там остаются… За четыре года молодой человек теряет контакт с латышской средой, получает хорошие предложения работы, ибо латышские студенты обычно одни из лучших. Также на Западе недостает обученных специалистов», - подчеркивает Витолс.

В 2002 году предприниматель и меценат Вилис Витолс основал фонд, основной деятельностью которого стало предоставление стипендий талантливым и мотивированным студентам, испытывающим финансовые трудности. Стипендии финансируются как самим фондом, так и частными жертвователями — физическими и юридическими лицами.

В Елгаве общественный транспорт понёс серьёзный ущерб. Во вторник около 17:30 вечера один из автобусов Jelgavas autobusu parks столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, который внезапно выехал на встречную полосу, сообщает программа Degpunktā телекомпании TV3.

Дождались! Синоптики пообещали потепление — когда?

В конце этой недели в Латвии по-прежнему будет очень холодно, но на следующей неделе температура воздуха местами может приблизиться к нулю градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Левренце зажгла соцсети! Её образ в Сейме шокировал публику (но не нас) ФОТО, ВИДЕО

Основательный фурор в Сейме вызвало выступление представительницы партии "Прогрессивные" Ласмы Левренце. Но не за счет сказанного, а за счет выбранного образа. 

«Получится хороший контент»: латвийский блогер прячется от полиции в лесу

Сегодня в Германию должны были выдать (экстрадировать) гражданина Латвии и создателя контента Давида Круминьша. Однако теперь он выступил с недвусмысленным заявлением, и пустился в бега.

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Трамп назвал встречу с Зеленским «очень хорошей»: форум в Давосе (дополнено)

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была «очень хорошей», сказал по ее окончании президент США Дональд Трамп. Трамп, комментирую разговор с Зеленским, добавил, что его послание российскому президенту Владимиру Путину — это что «война должна закончиться», передает Reuters.

