Дела идут в опасном направлении: миллионер Витолс пугает латышей

«Посмотрите, что есть сегодня – не хватает врачей, медсестер, полицейских, пожарных, дела идут в опасном направлении. С уменьшением числа трудоспособных, появляется реальная угроза пенсионной системе. Придет миг, когда государство не сможет платить пенсии», - считает Витолс.

Он считает, что по крайней мере проблему демографии можно было бы решить и у Латвии даже был такой опыт в советское время:

«В своей книжечке я описываю опыт советского времени, когда функционер, идеологический секретарь ЦК Имантс Андерсонс, искал решения уже тогда существовавшим демографическим проблем и планировал разные дела – до того даже, что многодетным мамочкам позволил закупаться в магазинах участников и инвалидов «отечественной войны», где были дефицитные продукты. У этой политики были успехи. Это значит, что уменьшение рождаемости можно предотвратить и у этого есть решения», - напомнил миллионер.

В конце 90-х Витолс вернулся из Венесуэлы, где жил долгие годы. Но при этом он считает, что родители не должны позволять детям уезжать учиться за границу:

«Спасибо тем, кто остается учиться здесь! Большое несчастье, практически преступление родителей, отправлять детей учиться за границу. Ибо многие, закончив высшую школу, там остаются… За четыре года молодой человек теряет контакт с латышской средой, получает хорошие предложения работы, ибо латышские студенты обычно одни из лучших. Также на Западе недостает обученных специалистов», - подчеркивает Витолс.

В 2002 году предприниматель и меценат Вилис Витолс основал фонд, основной деятельностью которого стало предоставление стипендий талантливым и мотивированным студентам, испытывающим финансовые трудности. Стипендии финансируются как самим фондом, так и частными жертвователями — физическими и юридическими лицами.