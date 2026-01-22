Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

22 января, 2026

Важно 0 комментариев

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

По словам Пуданса, разговоры о демонтаже или подрыве железнодорожных объектов не являются официальной линией военных, а лишь рассматриваются как один из возможных элементов сдерживания. Подобные действия способны заставить противника скорректировать свои планы, однако их эффект, скорее всего, будет временным. Главный вопрос — удастся ли успеть реализовать такие меры в условиях реальной угрозы.

Он также указал, что подходы Латвии, Эстонии и Литвы к вопросам обороны различаются, что связано с географией и международными договорённостями. Так, Литва связана соглашениями о транзите в Калининград, тогда как для Эстонии ключевое значение имеют мосты на приграничных железнодорожных направлениях.

Говоря об уязвимых местах латвийской обороны, Пуданс признал ограниченную оперативную глубину, но отметил, что характер современных конфликтов требует иной логики действий. Задача состоит в том, чтобы остановить противника уже на рубеже границы, а не допускать его продвижение вглубь страны. В этом контексте важным элементом он назвал создание Балтийской линии обороны, которая должна дополнить природные препятствия искусственными инженерными решениями.

Среди преимуществ Латвии командующий выделил особенности рельефа, географическое положение и потенциал общественной консолидации. В то же время он подчеркнул, что оборона изначально ставит страну в менее выгодное положение по сравнению с нападающей стороной, которая сама выбирает время и направление удара.

По мнению Пуданса, важно учитывать и цели, которые может преследовать Россия. 

"То, что мы в их "списке для наказания", — очевидно. Так было и раньше, а теперь тем более, чтобы нам или кому‑то другому показать, что мы находимся в зоне влияния России, которую она может легко контролировать".

Отдельное внимание генерал уделил роли союзников. После вступления Швеции и Финляндии в НАТО стратегическая глубина региона возросла, что даёт возможность выстраивать тыловое обеспечение и логистику за пределами досягаемости российских ударов. В перспективе, по его словам, Латвии и партнёрам необходимо усиливать средства противодействия дальнобойным вооружениям и быть готовыми воздействовать на инфраструктуру противника в тех точках, откуда может исходить угроза.

