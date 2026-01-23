Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Повреждение труб может обойтись в сумму от 5 до 30 тысяч евро: как защитить свое жилище

Редакция PRESS 23 января, 2026 10:23

Новости Латвии 0 комментариев

Вот уже несколько недель в Латвии стоят сильные морозы, а прогноз погоды говорит, что в ближайшее время холода не отступят. Продолжающиеся зимние холода создают повышенный риск для жилья и другого имущества, ведь мороз усугубляет последствия любых технических неполадок. Длительные морозы значительно увеличивают риски для жилья и другого имущества, и в зимних условиях даже небольшие технические неполадки могут быстро перерасти в серьезные повреждения.

Как вовремя защитить имущество от повреждений зимой

Важнейшим условием безопасности имущества в зимний период является внимательный и регулярный присмотр за ним. Один из основных рисков – замерзание водопроводных труб и системы отопления, что часто происходит в тех случаях, когда в помещениях не поддерживается равномерная температура или не отапливаются отдельные части здания. Особое внимание следует уделять погребу, чердаку и хозяйственным помещениям, где температура обычно ниже, а трубы не всегда хорошо утеплены.

“Нынешняя зима в Латвии в плане страховых возмещений пока была довольно спокойной – из-за длительных снегопадов до середины января был зафиксирован только один случай с выплатой в размере 160 евро. Но наш опыт показывает, что разрывы труб из-за морозов могут повлечь очень серьезный ущерб – суммы колеблются от пяти до тридцати тысяч евро. Чаще всего такие случаи происходят в ситуациях, когда в помещениях не поддерживается достаточная температура или же трубы в неотапливаемой зоне не утеплены должным образом, поэтому своевременная профилактика и регулярный осмотр имущества имеют решающее значение для предотвращения подобного ущерба”, – подчеркивает руководитель Латвийского филиала “Gjensidige” Санита Гловецка.

Для качественной теплоизоляции труб рекомендуется использовать специальные термоизоляционные материалы. Особенно тщательно надо утеплять трубы, расположенные в неотапливаемых помещениях или возле наружных стен, обеспечив, чтобы слой теплоизоляции был достаточно толстым, без зазоров или повреждений. Регулярная проверка состояния труб и своевременная замена устаревших участков поможет предотвратить ситуации, когда из-за мороза внезапно возникают повреждения, имеющие тяжелые последствия.

Если в доме есть неотапливаемые зимой помещения, но в них расположены водопроводные трубы, то при понижении температуры ниже нуля градусов рекомендуется оставлять небольшую, постоянную струйку воды. Для предотвращения замерзания может быть достаточно даже минимального движения воды. Между тем в домах, где длительное время никто не живет, желательно полностью слить воду из системы водоснабжения или обеспечить минимальный режим отопления, чтобы снизить риск прорыва труб и последующего затопления из-за морозов.

Важную роль зимой играет также вентиляция, ведь недостаточный воздухообмен приводит к образованию конденсата, который в долгосрочной перспективе может повредить как отделочные материалы, так и несущие конструкции дома. Не менее важно регулярно обследовать электропроводку, потому что сочетание влаги и мороза может создать дополнительные риски для безопасности.

Действия после несчастного случая 

В ситуациях, когда зима все же причинила ущерб, важно действовать спокойно и последовательно. Прежде всего следует позаботиться о безопасности, ведь в затопленных помещениях или в местах с поврежденной электропроводкой существует повышенный риск получения травмы. По мере возможности надо устранить причину повреждений, например, перекрыв подачу воды или обеспечив проветривание помещений для уменьшения распространения влаги.

Не менее важно зафиксировать произошедшее, ведь подробная документация повреждений облегчит оценку ситуации и общение со страховщиком. Своевременное сообщение о страховом случае и тесное сотрудничество со специалистами страховщика помогают быстрее принять решение о предотвращении ущерба и снижают риск затягивания процесса выплаты возмещения. Важно воздерживаться от непродуманных ремонтных работ, которые могут повлиять на оценку ущерба, если только они не требуются по соображениям безопасности.

