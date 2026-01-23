Самая большая угроза для Латвии — это отчуждение граждан от власти: Зиемеле

Оценивая мировой опыт и опыт Латвии после восстановления независимости, Зиемеле признала, что защита демократии — сложная задача, за которую необходимо бороться каждый день.

«Самой большой проблемой всегда было и остается отчуждение граждан от власти», — оценила судья Европейского суда, призвав к очень серьезным действиям как на экспертном, так и на коммуникационном уровнях для уменьшения этого отчуждения. «Это отчуждение представляет собой огромный, огромный риск для Латвии и, кстати, для других демократических стран», — сказала Зиемеле.

Она напомнила, что сила демократии заключается в свободах человека — чем больше поддерживаемых государством возможностей у каждого человека свободно принимать решения, тем более самодостаточным и безопасным является общество.

В то же время Зиемеле признала, что не все считают демократию лучшей системой правления и что во многих демократических странах мира, включая Латвию, распространяются тенденции к автократии.

На вопрос о том, подорвал ли президент Дональд Трамп демократическую систему в США, Зиемеле ответила, что, несмотря на авторитарные черты, там по-прежнему действует принцип баланса: суды независимы, люди активно участвуют в гражданской жизни, а СМИ работают свободно, и это безусловно отличает США, например, от России.

«Что касается США, нам необходимо посмотреть, как весь этот процесс будет проходить с конституционной точки зрения», — отметила судья Европейского суда, напомнив, что в конце этого года в США ожидаются промежуточные выборы.