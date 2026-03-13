Слон в «скорой»: в Индии запустили настоящую «неотложку» для гигантов

Операцию провела организация Wildlife SOS в штате Уттар-Прадеш. Они создали уникальную машину — огромный грузовик, оборудованный как настоящая ветеринарная клиника на колёсах.

Внутри — гидравлическая рампа, мягкий пол, вентиляция и медицинское оборудование, чтобы перевозить животных весом несколько тонн безопасно и без стресса.

Первым пациентом стал 27-летний слон по имени Веер. Долгое время её использовали как так называемого «слона-попрошайку» — животное заставляли ходить по улицам и выпрашивать деньги у людей.

Когда спасатели нашли слона, он был истощён и получил серьёзную травму ноги.

Команда ветеринаров оказала ему помощь на месте, после чего аккуратно погрузила в специальную «скорую» и повезла в Слоновий госпиталь в городе Матхура.

Видео спасательной операции мгновенно стало вирусным. На кадрах видно, как огромный слон вытягивает хобот из "скорой", а затем осторожно выходит из машины у входа в больницу.

Пользователи соцсетей писали, что не смогли сдержать эмоций.

Одни называют это «самой милой скорой помощью в мире», другие — напоминанием о том, что даже самые большие животные иногда нуждаются в помощи людей.

Сейчас Веер проходит лечение и восстановление под наблюдением ветеринаров. Спасатели надеются, что после реабилитации он сможет жить спокойно и без эксплуатации.





