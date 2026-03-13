Деньги для счастья не главное: опрос латвийцев удивляет?

Далее следует геополитическая ситуация в мире, которая беспокоит 40% опрошенных, а также незапланированные расходы – 33%. Относительно реже жители упоминали такие риски, как повреждение автомобиля или аварии, безопасность дома, личная безопасность и стихийные бедствия.

Банк также отмечает, что с приближением весны сезонные риски, такие как наводнения или повреждение домов после зимы, становятся более актуальными, и 64% жителей обеспокоены этим. Хотя большинство жителей, или 80%, считают наводнения в своем районе относительно маловероятными, жители Земгале и Латгале значительно больше обеспокоены таким риском.

16% жителей оценили риск наводнения в своем районе как средний или высокий. Жители Земгале (34%) и Латгале (25%) больше всего обеспокоены наводнениями, в то время как жители Видземе обеспокоены ими меньше всего (6%).

Несмотря на то, что значительная часть общества ежедневно старается избегать рисков — как показали 62% респондентов, — готовность к финансовой подготовке к потерям, вызванным стихийными бедствиями, остается относительно низкой.

Исследование показало, что 61% жителей не планируют откладывать средства или страховать свое имущество от рисков, вызванных стихийными бедствиями, в следующем году. 20% респондентов планируют это сделать, а еще 19% уже создали сбережения для этой цели или застраховали свое имущество. Даже среди тех жителей, которые оценивают риск наводнений в своем месте жительства как средний или высокий, более половины не планируют финансово застраховаться от возможных убытков, вызванных стихийными бедствиями в ближайшем будущем.

Однако, согласно исследованию, настроение населения в отношении предстоящих месяцев относительно позитивное. Размышляя о весне 2026 года, 46% респондентов оценивают свое настроение как позитивное, 30% — как нейтральное, а 20% — как негативное.

Наибольшее чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне для жителей Латвии обеспечивают семья и близкие (68%), стабильная работа и доход (50%), а также хорошее здоровье (39%). Аналогично, чувство стабильности люди испытывают благодаря уверенности в своих способностях (25%), наличию сбережений и страхования (20%), а также вере и уверенности в будущем (16%).

Исследование проводилось в феврале 2026 года, в нем приняли участие 1005 жителей Риги, других городов и регионов Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.