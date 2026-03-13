Деньги для счастья не главное: опрос латвийцев удивляет?

Редакция PRESS 13 марта, 2026 10:26

Согласно последнему исследованию «Мониторинг проблем жителей Латвии», проведенному исследовательским центром SKDS по заказу Swedbank, в последние месяцы 59% жителей больше всего беспокоились о своем здоровье или здоровье членов своей семьи, а 51% — о финансовом положении домохозяйства в целом.

Далее следует геополитическая ситуация в мире, которая беспокоит 40% опрошенных, а также незапланированные расходы – 33%. Относительно реже жители упоминали такие риски, как повреждение автомобиля или аварии, безопасность дома, личная безопасность и стихийные бедствия.

Банк также отмечает, что с приближением весны сезонные риски, такие как наводнения или повреждение домов после зимы, становятся более актуальными, и 64% жителей обеспокоены этим. Хотя большинство жителей, или 80%, считают наводнения в своем районе относительно маловероятными, жители Земгале и Латгале значительно больше обеспокоены таким риском.

16% жителей оценили риск наводнения в своем районе как средний или высокий. Жители Земгале (34%) и Латгале (25%) больше всего обеспокоены наводнениями, в то время как жители Видземе обеспокоены ими меньше всего (6%).

Несмотря на то, что значительная часть общества ежедневно старается избегать рисков — как показали 62% респондентов, — готовность к финансовой подготовке к потерям, вызванным стихийными бедствиями, остается относительно низкой.

Исследование показало, что 61% жителей не планируют откладывать средства или страховать свое имущество от рисков, вызванных стихийными бедствиями, в следующем году. 20% респондентов планируют это сделать, а еще 19% уже создали сбережения для этой цели или застраховали свое имущество. Даже среди тех жителей, которые оценивают риск наводнений в своем месте жительства как средний или высокий, более половины не планируют финансово застраховаться от возможных убытков, вызванных стихийными бедствиями в ближайшем будущем.

Однако, согласно исследованию, настроение населения в отношении предстоящих месяцев относительно позитивное. Размышляя о весне 2026 года, 46% респондентов оценивают свое настроение как позитивное, 30% — как нейтральное, а 20% — как негативное.

Наибольшее чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне для жителей Латвии обеспечивают семья и близкие (68%), стабильная работа и доход (50%), а также хорошее здоровье (39%). Аналогично, чувство стабильности люди испытывают благодаря уверенности в своих способностях (25%), наличию сбережений и страхования (20%), а также вере и уверенности в будущем (16%).

Исследование проводилось в феврале 2026 года, в нем приняли участие 1005 жителей Риги, других городов и регионов Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

