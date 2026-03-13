Расстрел людей в Риге из пневматики: полиция ищет хулигана

В связи со случаем в Ритабулли, где женщине предположительно пневматическим оружием были нанесены телесные повреждения, начат уголовный процесс по статье уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с нанесением телесных повреждений потерпевшему или было совершено с применением оружия.

Потерпевшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений.

По факту предполагаемого случая стрельбы в Иманте начат процесс об административных правонарушениях за возможное умышленное нанесение малозначительных телесных повреждений.

Полиция проводит расследование. Правоохранители призывают откликнуться жителей, которые могут иметь полезную информацию в связи с указанными случаями.