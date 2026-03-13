В Ираке разбился американский самолет и другие новости с Ближнего Востока

Французский военный погиб в результате атаки беспилотника в иракском Эрбиле, заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и французская армия, еще несколько военнослужащих ранены.

Минфин США выдал лицензию, разрешающую «поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения», которые уже были загружены в нефтетанкеры к 12 марта. Санкции против российский нефти приостановлены на 30 дней. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что это «узкоспециализированная, краткосрочная мера», которая не принесет России существенной выгоды.

Израиль заявил о новых ударах по Тегерану и Бейруту, а также об иранских ракетах, запущенных в направлении Израиля.

Накануне новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран продолжит блокировать Ормузский пролив. Его обращение зачитали в телеэфире.

Он также заявил, что Иран продолжит наносить удары по американским базам в соседних странах, предложив соседним странам, подвергающимся иранским атакам, добиваться вывода американских войск.