«Залил подсолнечное масло и поехал!» Не повторяйте такие эксперименты (ВИДЕО)

Редакция PRESS 13 марта, 2026 11:54

Важно 0 комментариев

Рост цен на топливо, похоже, подталкивает некоторых водителей в Латвии к довольно необычным способам экономии — настолько необычным, что вместо топлива в бак они заливают обычное подсолнечное масло из магазина. В последние недели в соцсетях распространяются видео, где водители заливают в бак автомобиля растительное масло вместо дизеля.

Одни пользователи воспринимают такие эксперименты как шутку, другие — с удивлением и тревогой. Автомеханики же предупреждают: подобная экономия может закончиться серьезной поломкой двигателя и дорогим ремонтом.

В одном из популярных роликов мужчина показывает свой эксперимент. Он рассказывает, что решил заменить часть топлива обычным подсолнечным маслом. По его словам, причиной стал рост цен: «Нефть на бирже дешевеет, а у нас всё становится дороже. Ничего, какое-то время обойдёмся без блинов», — шутит водитель.

После того как масло оказывается в баке, он заводит машину и делится впечатлениями: «Ну вот, "трактор" работает. Из выхлопной трубы дым не идёт». Затем он отправляется на короткую поездку: «Сейчас поеду на тест-драйв, посмотрю, как едет».

Вернувшись, мужчина утверждает, что разницы почти не заметил: «Даже мощность не пропала. Я думал, будет меньше, но нет». Кроме того, он отмечает необычный запах выхлопа: «Самое лучшее — понюхайте. Реально пахнет чем-то вроде картошки фри. Поэтому думаю, что так делать можно».

При этом водитель признаёт, что не стал бы проводить такой эксперимент с новой машиной, но «в таком старом “тракторе”, старом дизеле без турбины… думаю, можно попробовать».

Специалисты напоминают, что идея использовать растительное масло в дизельных двигателях не новая. Старые дизели действительно могут некоторое время работать на нём, поскольку по свойствам оно частично похоже на дизельное топливо. Однако без специальной переработки делать это крайне нежелательно.

Растительное масло значительно гуще дизеля, особенно при низких температурах, поэтому оно может засорять топливные фильтры, ухудшать распыление топлива, вызывать образование нагара и даже повредить топливный насос высокого давления. Со временем это приводит к потере мощности двигателя, увеличению расхода топлива и серьёзным поломкам.

Даже в старых дизельных двигателях длительная езда на обычном растительном масле может закончиться закоксовыванием деталей и дорогим ремонтом. Поэтому специалисты предупреждают: краткий эксперимент ещё может обойтись без последствий, но регулярное использование такого «топлива» почти наверняка приведёт к поломке автомобиля.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

