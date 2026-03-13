«Залил подсолнечное масло и поехал!» Не повторяйте такие эксперименты (ВИДЕО)

Одни пользователи воспринимают такие эксперименты как шутку, другие — с удивлением и тревогой. Автомеханики же предупреждают: подобная экономия может закончиться серьезной поломкой двигателя и дорогим ремонтом.

В одном из популярных роликов мужчина показывает свой эксперимент. Он рассказывает, что решил заменить часть топлива обычным подсолнечным маслом. По его словам, причиной стал рост цен: «Нефть на бирже дешевеет, а у нас всё становится дороже. Ничего, какое-то время обойдёмся без блинов», — шутит водитель.

После того как масло оказывается в баке, он заводит машину и делится впечатлениями: «Ну вот, "трактор" работает. Из выхлопной трубы дым не идёт». Затем он отправляется на короткую поездку: «Сейчас поеду на тест-драйв, посмотрю, как едет».

Вернувшись, мужчина утверждает, что разницы почти не заметил: «Даже мощность не пропала. Я думал, будет меньше, но нет». Кроме того, он отмечает необычный запах выхлопа: «Самое лучшее — понюхайте. Реально пахнет чем-то вроде картошки фри. Поэтому думаю, что так делать можно».

При этом водитель признаёт, что не стал бы проводить такой эксперимент с новой машиной, но «в таком старом “тракторе”, старом дизеле без турбины… думаю, можно попробовать».

Специалисты напоминают, что идея использовать растительное масло в дизельных двигателях не новая. Старые дизели действительно могут некоторое время работать на нём, поскольку по свойствам оно частично похоже на дизельное топливо. Однако без специальной переработки делать это крайне нежелательно.

Растительное масло значительно гуще дизеля, особенно при низких температурах, поэтому оно может засорять топливные фильтры, ухудшать распыление топлива, вызывать образование нагара и даже повредить топливный насос высокого давления. Со временем это приводит к потере мощности двигателя, увеличению расхода топлива и серьёзным поломкам.

Даже в старых дизельных двигателях длительная езда на обычном растительном масле может закончиться закоксовыванием деталей и дорогим ремонтом. Поэтому специалисты предупреждают: краткий эксперимент ещё может обойтись без последствий, но регулярное использование такого «топлива» почти наверняка приведёт к поломке автомобиля.