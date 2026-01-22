В Елгаве пенсионер вызвал серьёзное ДТП: городской автобус — на свалку

70-летний водитель Škoda сумел серьёзно повредить автобус городского парка. По информации правоохранителей, мужчина не выбрал скорость, соответствующую погодным условиям, и врезался в автобус, выехав на встречную полосу.

После лобового удара легковой автомобиль был отброшен на стоявшую на обочине машину Citroën.

«В дорожно-транспортном происшествии физически пострадали два человека. В Государственной полиции по факту случившегося начат процесс об административном правонарушении», — сообщила представитель Госполиции Рута Страутниеце.

Один из пострадавших — водитель Škoda, второй — пассажирка автобуса.

«Хотя полученные травмы на первый взгляд не оцениваются как тяжёлые, требуются дополнительные обследования. Поэтому после оказания помощи на месте пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение в стабильном состоянии», — пояснила представительница Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

Член правления Jelgavas autobusu parks Гинтс Буркс рассказал, что их автобус только что выехал с остановки. Маршрут подходил к концу, поэтому в салоне было немного пассажиров. Водитель общественного транспорта в аварии не пострадал и уже сегодня продолжает работать в обычном режиме.

«Похоже, что автобус отправится на списание. Визуально кажется, что передняя часть сильно помята, но там ещё деформирован пол, а если пол деформируется, то, как говорят, нарушается вся геометрия колёс. Автобус 2011 года выпуска, поэтому, скорее всего, стоимость восстановления окажется выше его остаточной стоимости. Поэтому транспортное средство, вероятно, придётся списать», — признал Буркс.

Инцидент расследуется, чтобы установить все обстоятельства и определить степень ответственности водителя легкового автомобиля.