В Елгаве пенсионер вызвал серьёзное ДТП: городской автобус — на свалку

Редакция PRESS 22 января, 2026 21:55

В Елгаве общественный транспорт понёс серьёзный ущерб. Во вторник около 17:30 вечера один из автобусов Jelgavas autobusu parks столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, который внезапно выехал на встречную полосу, сообщает программа Degpunktā телекомпании TV3.

70-летний водитель Škoda сумел серьёзно повредить автобус городского парка. По информации правоохранителей, мужчина не выбрал скорость, соответствующую погодным условиям, и врезался в автобус, выехав на встречную полосу.

После лобового удара легковой автомобиль был отброшен на стоявшую на обочине машину Citroën.

«В дорожно-транспортном происшествии физически пострадали два человека. В Государственной полиции по факту случившегося начат процесс об административном правонарушении», — сообщила представитель Госполиции Рута Страутниеце.

Один из пострадавших — водитель Škoda, второй — пассажирка автобуса.

«Хотя полученные травмы на первый взгляд не оцениваются как тяжёлые, требуются дополнительные обследования. Поэтому после оказания помощи на месте пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение в стабильном состоянии», — пояснила представительница Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

Член правления Jelgavas autobusu parks Гинтс Буркс рассказал, что их автобус только что выехал с остановки. Маршрут подходил к концу, поэтому в салоне было немного пассажиров. Водитель общественного транспорта в аварии не пострадал и уже сегодня продолжает работать в обычном режиме.

«Похоже, что автобус отправится на списание. Визуально кажется, что передняя часть сильно помята, но там ещё деформирован пол, а если пол деформируется, то, как говорят, нарушается вся геометрия колёс. Автобус 2011 года выпуска, поэтому, скорее всего, стоимость восстановления окажется выше его остаточной стоимости. Поэтому транспортное средство, вероятно, придётся списать», — признал Буркс.

Инцидент расследуется, чтобы установить все обстоятельства и определить степень ответственности водителя легкового автомобиля.

Дождались! Синоптики пообещали потепление — когда?

В конце этой недели в Латвии по-прежнему будет очень холодно, но на следующей неделе температура воздуха местами может приблизиться к нулю градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дела идут в опасном направлении: миллионер Витолс пугает латышей

Латвийский предприниматель и миллионер Вилис Витолс (92 года) заявил в интервью "Латвияс авизе", что в Латвии дела идут в опасном направлении.

Левренце зажгла соцсети! Её образ в Сейме шокировал публику (но не нас) ФОТО, ВИДЕО

Основательный фурор в Сейме вызвало выступление представительницы партии "Прогрессивные" Ласмы Левренце. Но не за счет сказанного, а за счет выбранного образа. 

«Получится хороший контент»: латвийский блогер прячется от полиции в лесу

Сегодня в Германию должны были выдать (экстрадировать) гражданина Латвии и создателя контента Давида Круминьша. Однако теперь он выступил с недвусмысленным заявлением, и пустился в бега.

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Трамп назвал встречу с Зеленским «очень хорошей»: форум в Давосе (дополнено)

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была «очень хорошей», сказал по ее окончании президент США Дональд Трамп. Трамп, комментирую разговор с Зеленским, добавил, что его послание российскому президенту Владимиру Путину — это что «война должна закончиться», передает Reuters.

