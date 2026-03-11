Абу Мери является одним из инициаторов обсуждения в объединении партий «Новое Единство», где предложено начать работу над нормативным регулированием, которое могло бы ограничить доступ детей к платформам социальных сетей и вредному контенту.

Министр подчёркивает, что ухудшение психического здоровья детей и подростков в Европе требует комплексного подхода. На недавней неформальной встрече министров здравоохранения стран Европейского союза на Кипре Латвия вместе с другими государствами указала, что рост проблем психического здоровья у молодёжи невозможно решить отдельными мерами.

«Дети особенно уязвимы к дезинформации и манипулирующему контенту в цифровой среде», — отметил Абу Мери. По словам министра, анализ Экономической организации сотрудничества и развития и международные исследования всё чаще указывают на связь между интенсивным использованием социальных сетей в раннем подростковом возрасте и повышенным риском депрессии, тревожности и нарушений сна.

Он также напомнил, что Латвия сейчас руководит европейской инициативой «Mental Health Together» (MENTOR), целью которой является внедрение принципа «психическое здоровье во всех политиках».

«Разработка регулирования социальных сетей стала бы логичным продолжением этой стратегии», — считает министр. Как ранее сообщалось, правление «Нового Единства» решило инициировать дискуссию в правительстве и Сейме о разработке нормативного регулирования, которое могло бы ограничить доступ детей к социальным сетям и неподходящему контенту в интернете.

В партии отмечают, что чрезмерное использование социальных сетей в раннем подростковом возрасте может быть связано с ростом рисков для психического здоровья — депрессией, тревожностью, проблемами со сном и низкой самооценкой. Подобные инициативы сейчас обсуждаются и в других странах Европейского союза.