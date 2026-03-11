Снова запрет! Абу Мери предложил ограничить соцсети детям до 15 лет

11 марта, 2026 07:56

Важно 1 комментариев

LETA

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое Единство») считает, что обществу необходимо серьёзно пересмотреть вопрос присутствия детей в цифровой среде. Об этом, как сообщает агентство LETA, министр заявил через свою советницу Илону Ошу. По его мнению, следует рассмотреть возможность ограничения неконтролируемого использования интернета детьми как минимум до 15 лет.

Абу Мери является одним из инициаторов обсуждения в объединении партий «Новое Единство», где предложено начать работу над нормативным регулированием, которое могло бы ограничить доступ детей к платформам социальных сетей и вредному контенту.

Министр подчёркивает, что ухудшение психического здоровья детей и подростков в Европе требует комплексного подхода. На недавней неформальной встрече министров здравоохранения стран Европейского союза на Кипре Латвия вместе с другими государствами указала, что рост проблем психического здоровья у молодёжи невозможно решить отдельными мерами.

«Дети особенно уязвимы к дезинформации и манипулирующему контенту в цифровой среде», — отметил Абу Мери. По словам министра, анализ Экономической организации сотрудничества и развития и международные исследования всё чаще указывают на связь между интенсивным использованием социальных сетей в раннем подростковом возрасте и повышенным риском депрессии, тревожности и нарушений сна.

Он также напомнил, что Латвия сейчас руководит европейской инициативой «Mental Health Together» (MENTOR), целью которой является внедрение принципа «психическое здоровье во всех политиках».

«Разработка регулирования социальных сетей стала бы логичным продолжением этой стратегии», — считает министр. Как ранее сообщалось, правление «Нового Единства» решило инициировать дискуссию в правительстве и Сейме о разработке нормативного регулирования, которое могло бы ограничить доступ детей к социальным сетям и неподходящему контенту в интернете.

В партии отмечают, что чрезмерное использование социальных сетей в раннем подростковом возрасте может быть связано с ростом рисков для психического здоровья — депрессией, тревожностью, проблемами со сном и низкой самооценкой. Подобные инициативы сейчас обсуждаются и в других странах Европейского союза.

Комментарии (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

