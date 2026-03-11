Елгава уже тонет. Вода перекрывает дороги

В ближайшее время вода может достичь и дороги на Миезите, которая также может начать затапливаться. Муниципальные службы уже установили на обеих дорогах информационные знаки, предупреждающие о подтоплении.

У пешеходного моста движение автотранспорта запрещено — этот участок используют пешеходы. На дороге на Миезите предупреждающие знаки размещены на участке от улицы Сниега до дороги на Кулиню.

«Жителей призывают соблюдать меры безопасности и выбирать другие маршруты». Муниципальные службы продолжают следить за уровнем воды в реках и регулярно обследуют прилегающие территории, включая поймы, чтобы оценить дальнейшее развитие паводка.

Жителей, которым во время паводка может понадобиться помощь самоуправления, просят обращаться в Центр оперативной информации по телефону 8787.