«Будем обращаться как с врагами». Полиция Ирана пригрозила протестующим смертью

«Если кто-либо выступит в соответствии с желаниями врага, мы больше не будем видеть в нём просто протестующего, мы будем видеть в нём врага», — заявил Ахмад-Реза Радан в эфире государственного телевидения.

По словам главы полиции, в таком случае силовые структуры будут действовать так же, как против внешнего противника.

«Мы будем поступать с ним так же, как поступаем с врагом. Все наши силы готовы защищать свою революцию с пальцем на спусковом крючке», — добавил он.

Ранее лидеры США и Израиля призвали жителей Ирана выйти на улицы и попытаться свергнуть действующий режим. Однако массовых протестов в стране пока не зафиксировано.

При этом в январе власти уже жестоко подавили многотысячные демонстрации. По данным правозащитных организаций, было арестовано более 50 000 человек, многие подверглись пыткам, а число погибших превысило 6500 человек.