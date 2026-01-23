Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом может быть восстановлено не ранее 2027 года.

В июне 2025 года тогдашний кандидат в мэры Риги, а ныне председатель думы Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») в эфире Латвийского радио говорил, что достигнута договоренность о механизме восстановления паромного сообщения с апреля 2026 года, но сейчас, по его словам, планы изменились.

Клейнбергс говорит, что сейчас главная задача — создание паромного причала.

Сообщение со Стокгольмом потенциально могла бы восстановить эстонская компания Tallink, которая осуществляла перевозки до 2020 года. В Рижской думе отметили, что это единственный коммерсант, с которым ведутся переговоры.

Пока в Андрейсале будут строить новый терминал, суда могли бы швартоваться в существующем пассажирском терминале, который, правда, нуждается в реконструкции. Об этом сообщили в Управлении Рижского свободного порта, оценивая стоимость временного решения от полумиллиона до миллиона евро. Однако существующее здание принадлежит частному владельцу, а это означает, что управление не может вмешиваться в его деятельность.

Компания Tallink в письменном ответе сообщила Латвийскому радио, что когда региональная экономика восстановится, она будет готова рассмотреть возобновление судоходного сообщения со столицей Латвии. До сих пор одним из главных препятствий было отсутствие терминала, говорится в письме.

Депутат Сейма от оппозиции, эксперт по транспорту Андрис Кулбергс («Объединенный список»), считает, что регулярное паромное сообщение из Риги необходимо восстановить. По его мнению, передача существующего терминала частному владельцу в свое время было ошибкой.

«Частник не инвестировал. Должен был быть железный договор о том, что там должен быть терминал с адекватной арендной платой или платой за причал. Как указал Tallink, это и было главной причиной, по которой мы потеряли 880 тысяч — почти миллион — туристов в год. Результат таков: нет ни терминала, ни парома. Взамен нет никакого решения. Ни один мэр не может решить такой важный для города вопрос. К сожалению, приходится вставать на колени и умолять Tallink вернуться. Другого варианта я не вижу», — заявил Кулбергс.

По данным Управления Рижского свободного порта, в прошлом году на круизных судах в Ригу прибыло около 115 тысяч туристов, каждый из которых в среднем оставил 50 евро. В Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов этому рады, однако, по их мнению, по сравнению с регулярным паромным сообщением доходы от круизных судов невелики.