Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом? (1)

© Lsm.lv 23 января, 2026 11:44

1 комментариев

А ведь когда-то и в нашу бухту заходили большие корабли.

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом может быть восстановлено не ранее 2027 года.

В июне 2025 года тогдашний кандидат в мэры Риги, а ныне председатель думы Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») в эфире Латвийского радио говорил, что достигнута договоренность о механизме восстановления паромного сообщения с апреля 2026 года, но сейчас, по его словам, планы изменились.

Клейнбергс говорит, что сейчас главная задача — создание паромного причала.

Сообщение со Стокгольмом потенциально могла бы восстановить эстонская компания Tallink, которая осуществляла перевозки до 2020 года. В Рижской думе отметили, что это единственный коммерсант, с которым ведутся переговоры.

Пока в Андрейсале будут строить новый терминал, суда могли бы швартоваться в существующем пассажирском терминале, который, правда, нуждается в реконструкции. Об этом сообщили в Управлении Рижского свободного порта, оценивая стоимость временного решения от полумиллиона до миллиона евро. Однако существующее здание принадлежит частному владельцу, а это означает, что управление не может вмешиваться в его деятельность.

Компания Tallink в письменном ответе сообщила Латвийскому радио, что когда региональная экономика восстановится, она будет готова рассмотреть возобновление судоходного сообщения со столицей Латвии. До сих пор одним из главных препятствий было отсутствие терминала, говорится в письме. 

Депутат Сейма от оппозиции, эксперт по транспорту Андрис Кулбергс («Объединенный список»), считает, что регулярное паромное сообщение из Риги необходимо восстановить. По его мнению, передача существующего терминала частному владельцу в свое время было ошибкой.

«Частник не инвестировал. Должен был быть железный договор о том, что там должен быть терминал с адекватной арендной платой или платой за причал. Как указал Tallink, это и было главной причиной, по которой мы потеряли 880 тысяч — почти миллион — туристов в год. Результат таков: нет ни терминала, ни парома. Взамен нет никакого решения. Ни один мэр не может решить такой важный для города вопрос. К сожалению, приходится вставать на колени и умолять Tallink вернуться. Другого варианта я не вижу», — заявил Кулбергс.

По данным Управления Рижского свободного порта, в прошлом году на круизных судах в Ригу прибыло около 115 тысяч туристов, каждый из которых в среднем оставил 50 евро. В Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов этому рады, однако, по их мнению, по сравнению с регулярным паромным сообщением доходы от круизных судов невелики.

Главные новости

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном
Важно

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном (1)

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова
Важно

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
Важно

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова (1)

11:54

1 комментариев

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет? (1)

Юридическая консультация 11:45

1 комментариев

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии (1)

Животные 11:42

1 комментариев

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос (1)

Мир 11:41

1 комментариев

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения (1)

Мир 11:35

1 комментариев

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий (1)

Мир 11:24

1 комментариев

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как? (1)

Важно 11:19

1 комментариев

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

