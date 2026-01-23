Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону

Редакция PRESS 23 января, 2026 16:25

Важно 0 комментариев

LETA

Родители всё чаще жалуются на непрозрачные тарифы в медицинских клиниках: после оплаченного визита к врачу они сталкиваются с неожиданными счетами из медицинских учреждений. Одну из таких историй рассказали наши читатели, когда семья получила счёт за удаленную консультацию - по сути короткий телефонный разговор - по цене полноценного приёма.

"Никто не сказал, что это будет стоить как очный приём", – жалуется один из родителей. Он оказался шокирован, потому что о стоимости такой услуги их не предупреждали заранее.

Семья утверждает, что за 2–6 минут разговора с врачом им выставили счёт в 50 евро. Это соответствует стоимости полноценного визита. Всего таких «консультаций» было три – в общей сложности на 10 минут разговоров было потрачено 160 евро.

По словам возмущенных родителей, клиника оправдывает тариф тем, что звонок – это «личное время врача». Родители согласны, что специалист должен получать оплату, но считают несоразмерным приравнивание нескольких минут телефонного разговора к полноценной консультации в кабинете врача.

"Окей, личное время врача должно оплачиваться. Но 2 минуты никак не могут стоить как обычная оффлайн-консультация. Это выглядит как обдираловка", – говорит один из родителей.

Он подчёркивает: речь не о том, что сами заказывали платную консультацию, просто в какой-то момент они получили SMS из клиники, о том, есть возможность провести удалённую консультацию с врачом, но стоимость нигде не была указана. В итоге семья согласилась, рассчитывая на короткое уточнение по лечению ребёнка и обратную связь, но получила счёт по максимальному тарифу.

"Оплачиваешь визит, а потом оказывается, что любой короткий звонок стоит 50 евро – даже если это 1, 2 или 5 минут. О тарифе заранее никто специально не предупреждает", – возмущаются родители.

По его словам, ситуация вызывает раздражение не только из-за стоимости, но и из-за непрозрачности правил: нет чёткого предупреждения о цене до звонка, а стоимость не зависит от длительности и содержания разговора.

Чтобы прояснить ситуацию мы связались с Детской клинической университетской больнице. В этом медицинском учреждении удаленные консультации проводятся широким кругом специалистов: от психолога и нарколога до ревматолога и гинеколога. Разумеется, обратиться за удаленной консультацией можно и к педиатру. Как отмечают в больнице, в 2025 году удалённые консультации со специалистами Детской клиники проведены 27 936 раз, удалённые консультации с педиатром в острых случаях – 5 884 раза.

"В большинстве случаев удалённые консультации предоставляются пациентам, которые уже консультировались с конкретным специалистом клиники. Соглашение о том, что следующая консультация может быть проведена удалённо, обычно достигается во время очного визита", - рассказывает административный руководитель по лечебной части Детской клинической университетской больницы, детский пульмонолог Ренате Снипе о том как и когда назначается удаленная консультация.

Чаще всего такой формат коммуникации с врачем используется для обсуждения результатов исследований, подготовки дальнейшего плана терапии, уточнения вопросов о приёме лекарств и решения других неясных медицинских вопросов. Также удалённые консультации рекомендуются пациентам с хроническими заболеваниями, с которыми специалисты уже встречались очно, когда у пациентов возникают вопросы о обострении болезни, приёме или замене лекарств.

"В отдельных случаях удалённые консультации предоставляются и при первом обращении к специалисту, например, с педиатрами в острых случаях. Если ребёнок внезапно заболел - у него повышенная температура, кашель, рвота и жидкий стул - и ему не требуется неотложная помощь, а семейный врач недоступен", - поясняет Ренате Снипе. - "Главное преимущество удалённой консультации – не нужно ехать в клинику для решения вопросов, которые можно обсудить дистанционно".

Что касается оплаты медицинских услуг, Снипе подчеркивает, что 95% случаев лечения в Детской клинике, как амбулаторного, так и стационарного, включая удалённые консультации, оплачиваются из государственного бюджета. И если ребенку положена льготная помощь, то отдельной платы за удаленную консультацию не требуется. Но если вы оказались в числе тех 5%, что пошли по пути платной медицины, то в таких случаях цена удалённой консультации не отличается от полной стоимости очной.

Получается, как ни крути, консультация у врача - что очная, что удаленная по телефону - это полноценное обращение к специалисту. И относиться к этому стоит соответственно, а не как к звонку доктору на тему "мне только спросить". И раз уж медучреждение не делает скидок, то не лишним будет на такой удаленной консультации сразу прояснить все волнующие моменты, что бы потом лишний раз не тратиться на звонки и походы в больницу.

