Рынок добивают. Почему торговцы Центрального рынка обещают рост цен?

Самое резкое повышение зафиксировано в Гастрономическом павильоне, где арендная ставка выросла на 79 процентов. Торговцы отмечают, что особенно тяжело пережить такой скачок в «тихий сезон», который традиционно длится до мая.

Арендатор Артур говорит, что ситуация выглядит тревожно. По его словам, рост аренды почти на 80 процентов уже привел к закрытию одной кафейни, а остальные предприниматели вынуждены думать, как работать дальше в условиях слабого спроса.

В компании Rīgas nami, которая управляет рынком, объясняют повышение тем, что Гастрономический павильон был модернизирован и приспособлен под нужды общепита. В компании считают справедливым, чтобы возросшие расходы на содержание объекта покрывали арендаторы.

Заметное подорожание коснулось и других зон рынка. Аренда на ночном цветочном рынке выросла на 39 процентов. Для арендаторов складских помещений рост составит от 26 до 50 процентов. При этом, как подчеркивает управляющий рынком, для местных фермеров, торгующих мясом и овощами, повышение не превысит 10 процентов. В компании заявляют, что поддержка местных производителей остается приоритетом.

Сами торговцы отмечают, что даже относительно небольшое увеличение расходов на фоне высоких цен на энергоресурсы вынуждает пересматривать ценники. Продавцы рыбы и другой импортной продукции уже прогнозируют подорожание на несколько евро за килограмм.

Продавец рыбы Оскар поясняет, что рост аренды неизбежно приведет к росту цен. По его словам, если стоимость вырастет на два-три евро за килограмм, это будет особенно заметно в дорогом сегменте, например на норвежскую замороженную рыбу. Цена на салаку, по его оценке, скорее всего, останется прежней.

Многие торговцы признают, что если поток покупателей не увеличится, часть арендаторов может отказаться от торговли на Рижском Центральном рынке.