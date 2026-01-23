Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

Рынок добивают. Почему торговцы Центрального рынка обещают рост цен?

Редакция PRESS 23 января, 2026 16:28

Новости Латвии 0 комментариев

В павильонах Рижского Центрального рынка повышают арендную плату. По словам торговцев, рост составляет от 5 до 79 процентов. Участники рынка предупреждают, что увеличение расходов неизбежно отразится на конечных ценах продуктов и ударит как по продавцам, так и по покупателям, сообщает 360 Ziņas.

Самое резкое повышение зафиксировано в Гастрономическом павильоне, где арендная ставка выросла на 79 процентов. Торговцы отмечают, что особенно тяжело пережить такой скачок в «тихий сезон», который традиционно длится до мая.

Арендатор Артур говорит, что ситуация выглядит тревожно. По его словам, рост аренды почти на 80 процентов уже привел к закрытию одной кафейни, а остальные предприниматели вынуждены думать, как работать дальше в условиях слабого спроса.

В компании Rīgas nami, которая управляет рынком, объясняют повышение тем, что Гастрономический павильон был модернизирован и приспособлен под нужды общепита. В компании считают справедливым, чтобы возросшие расходы на содержание объекта покрывали арендаторы.

Заметное подорожание коснулось и других зон рынка. Аренда на ночном цветочном рынке выросла на 39 процентов. Для арендаторов складских помещений рост составит от 26 до 50 процентов. При этом, как подчеркивает управляющий рынком, для местных фермеров, торгующих мясом и овощами, повышение не превысит 10 процентов. В компании заявляют, что поддержка местных производителей остается приоритетом.

Сами торговцы отмечают, что даже относительно небольшое увеличение расходов на фоне высоких цен на энергоресурсы вынуждает пересматривать ценники. Продавцы рыбы и другой импортной продукции уже прогнозируют подорожание на несколько евро за килограмм.

Продавец рыбы Оскар поясняет, что рост аренды неизбежно приведет к росту цен. По его словам, если стоимость вырастет на два-три евро за килограмм, это будет особенно заметно в дорогом сегменте, например на норвежскую замороженную рыбу. Цена на салаку, по его оценке, скорее всего, останется прежней.

Многие торговцы признают, что если поток покупателей не увеличится, часть арендаторов может отказаться от торговли на Рижском Центральном рынке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном
Важно

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном (1)

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону
Эксклюзив

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону

Опять эти проклятые BMW! Погоня и авария на мосту, ранены полицейские
Важно

Опять эти проклятые BMW! Погоня и авария на мосту, ранены полицейские

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Переплатили 110 тысяч евро». Ассоциация обвиняет Rīgas siltums в переплате за тепло

Важно 17:34

Важно 0 комментариев

Рижская ассоциация устойчивого теплоснабжения заявила, что Rīgas siltums в январе 2026 года закупала тепловую энергию по завышенным ценам, несмотря на наличие более дешевого предложения от местного производителя. Об этом сообщает агентство LETA.

Рижская ассоциация устойчивого теплоснабжения заявила, что Rīgas siltums в январе 2026 года закупала тепловую энергию по завышенным ценам, несмотря на наличие более дешевого предложения от местного производителя. Об этом сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

«Ни одна больница не закроется»: Минздрав о реформе до 2029

Новости Латвии 16:47

Новости Латвии 0 комментариев

Минздрав Латвии обещает, что реформа сети лечебных учреждений не приведет к закрытию ни одной больницы, включая учреждения на восточной границе, сообщают LETA и Diena. При этом отраслевые эксперты предупреждают: на фоне кадрового дефицита и ограниченного финансирования доступность помощи в регионах может ухудшиться.

Минздрав Латвии обещает, что реформа сети лечебных учреждений не приведет к закрытию ни одной больницы, включая учреждения на восточной границе, сообщают LETA и Diena. При этом отраслевые эксперты предупреждают: на фоне кадрового дефицита и ограниченного финансирования доступность помощи в регионах может ухудшиться.

Читать

«Гренландия — часть Дании»: Ринкевич о споре США и ЕС

Новости Латвии 16:43

Новости Латвии 0 комментариев

Вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках НАТО и международного права. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с высшими должностными лицами, отвечающими за внешнюю политику страны, сообщает LETA.

Вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках НАТО и международного права. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с высшими должностными лицами, отвечающими за внешнюю политику страны, сообщает LETA.

Читать

«Невозможные» молекулы всё-таки существуют: химики переписали правило, которому верили 100 лет

Наука 16:37

Наука 0 комментариев

В органической химии есть правила, которые студенты заучивают как таблицу умножения. Одно из них считалось почти священным больше века: двойная связь между атомами углерода должна быть плоской. И в некоторых местах молекулы она просто не может существовать. Точка.

В органической химии есть правила, которые студенты заучивают как таблицу умножения. Одно из них считалось почти священным больше века: двойная связь между атомами углерода должна быть плоской. И в некоторых местах молекулы она просто не может существовать. Точка.

Читать

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону

Важно 16:25

Важно 0 комментариев

Родители всё чаще жалуются на непрозрачные тарифы в медицинских клиниках: после оплаченного визита к врачу они сталкиваются с неожиданными счетами из медицинских учреждений. Одну из таких историй рассказали наши читатели, когда семья получила счёт за удаленную консультацию - по сути короткий телефонный разговор - по цене полноценного приёма.

Родители всё чаще жалуются на непрозрачные тарифы в медицинских клиниках: после оплаченного визита к врачу они сталкиваются с неожиданными счетами из медицинских учреждений. Одну из таких историй рассказали наши читатели, когда семья получила счёт за удаленную консультацию - по сути короткий телефонный разговор - по цене полноценного приёма.

Читать

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы вводит строгие ограничения: какие и для кого?

Бизнес 16:21

Бизнес 0 комментариев

Немецкая Lufthansa Group, вторая по величине авиакомпания Европы по пассажиропотоку, объявила о строгих ограничениях на использование портативных зарядных устройств на своих рейсах. Другие крупные авиакомпании по всему миру, включая Emirates, Turkish Airlines и Air Busan, ранее ввели аналогичные меры, пишет Unian. Какие ограничения затронут пассажиров Lufthansa, рассказывает nra.lv.

Немецкая Lufthansa Group, вторая по величине авиакомпания Европы по пассажиропотоку, объявила о строгих ограничениях на использование портативных зарядных устройств на своих рейсах. Другие крупные авиакомпании по всему миру, включая Emirates, Turkish Airlines и Air Busan, ранее ввели аналогичные меры, пишет Unian. Какие ограничения затронут пассажиров Lufthansa, рассказывает nra.lv.

Читать