«Гренландия — часть Дании»: Ринкевич о споре США и ЕС

Редакция PRESS 23 января, 2026 16:43

LETA

Вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках НАТО и международного права. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с высшими должностными лицами, отвечающими за внешнюю политику страны, сообщает LETA.

Президент подчеркнул, что Латвия поддержит любые действия НАТО в Арктическом регионе, если они будут согласованы союзниками и направлены на укрепление безопасности. Он напомнил, что на этой неделе участвовал во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где обсуждались вопросы трансатлантических отношений США и Европы, включая недавние дискуссии вокруг Гренландии.

По словам Ринкевича, Латвия исходит из того, что и Дания, и США являются надежными союзниками. Он выразил позицию, что все разногласия следует решать через прямой диалог внутри НАТО. Президент положительно оценил достигнутую в Давосе договоренность рассматривать вопросы арктической безопасности в формате сотрудничества НАТО, Дании и США, отметив, что удалось избежать серьезных и долгосрочных противоречий. При этом он подчеркнул, что Гренландия является неотъемлемой частью Дании, а любые решения должны соответствовать принципам международного права.

Глава государства также отметил высокий уровень сотрудничества Латвии с США в сфере обороны и безопасности. Он подчеркнул, что, несмотря на различную риторику и дискуссии, Латвия продолжит работу по укреплению трансатлантического взаимодействия и роли Балтийского региона в сложной международной обстановке.

Отдельно была отмечена позитивная динамика регионального сотрудничества в Северо-Балтийском формате с участием Польши и Германии. По словам президента, это сотрудничество играет важную роль в укреплении безопасности. Участники встречи обсудили и поддержку Украины, которая в этом году запланирована на уровне 0,25 процента от валового внутреннего продукта.

Ринкевич сообщил, что председатель Сейма Даига Миериня проинформировала о своем недавнем визите в Украину. Также обсуждались вопросы помощи восстановлению Украины и поддержке украинских граждан в Латвии и за рубежом, в том числе в условиях энергетического кризиса. Президент напомнил, что Латвия уже внесла вклад в механизм энергетической поддержки и продолжает искать дополнительные способы помощи.

В ходе встречи затрагивались и вопросы Европейского союза, включая переговоры о многолетнем бюджете и координацию защиты интересов Латвии. Президент подчеркнул единую позицию по разделению прямых платежей, сельскохозяйственной поддержки и программ кохезионной политики, а также заявил о необходимости существенно более жесткой миграционной политики на уровне ЕС.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, участники встречи осудили атаки России на Украину, включая попытки разрушения энергетической инфраструктуры, и сошлись во мнении, что Россия не готова к миру. В связи с этим было подтверждено намерение усиливать дипломатическое и экономическое давление, прежде всего через санкции, а также продолжать поддержку устойчивости украинского энергетического сектора и восстановления инфраструктуры.

Рижская ассоциация устойчивого теплоснабжения заявила, что Rīgas siltums в январе 2026 года закупала тепловую энергию по завышенным ценам, несмотря на наличие более дешевого предложения от местного производителя. Об этом сообщает агентство LETA.

Минздрав Латвии обещает, что реформа сети лечебных учреждений не приведет к закрытию ни одной больницы, включая учреждения на восточной границе, сообщают LETA и Diena. При этом отраслевые эксперты предупреждают: на фоне кадрового дефицита и ограниченного финансирования доступность помощи в регионах может ухудшиться.

В органической химии есть правила, которые студенты заучивают как таблицу умножения. Одно из них считалось почти священным больше века: двойная связь между атомами углерода должна быть плоской. И в некоторых местах молекулы она просто не может существовать. Точка.

В павильонах Рижского Центрального рынка повышают арендную плату. По словам торговцев, рост составляет от 5 до 79 процентов. Участники рынка предупреждают, что увеличение расходов неизбежно отразится на конечных ценах продуктов и ударит как по продавцам, так и по покупателям, сообщает 360 Ziņas.

Родители всё чаще жалуются на непрозрачные тарифы в медицинских клиниках: после оплаченного визита к врачу они сталкиваются с неожиданными счетами из медицинских учреждений. Одну из таких историй рассказали наши читатели, когда семья получила счёт за удаленную консультацию - по сути короткий телефонный разговор - по цене полноценного приёма.

Немецкая Lufthansa Group, вторая по величине авиакомпания Европы по пассажиропотоку, объявила о строгих ограничениях на использование портативных зарядных устройств на своих рейсах. Другие крупные авиакомпании по всему миру, включая Emirates, Turkish Airlines и Air Busan, ранее ввели аналогичные меры, пишет Unian. Какие ограничения затронут пассажиров Lufthansa, рассказывает nra.lv.

