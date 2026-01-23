«Гренландия — часть Дании»: Ринкевич о споре США и ЕС

Президент подчеркнул, что Латвия поддержит любые действия НАТО в Арктическом регионе, если они будут согласованы союзниками и направлены на укрепление безопасности. Он напомнил, что на этой неделе участвовал во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где обсуждались вопросы трансатлантических отношений США и Европы, включая недавние дискуссии вокруг Гренландии.

По словам Ринкевича, Латвия исходит из того, что и Дания, и США являются надежными союзниками. Он выразил позицию, что все разногласия следует решать через прямой диалог внутри НАТО. Президент положительно оценил достигнутую в Давосе договоренность рассматривать вопросы арктической безопасности в формате сотрудничества НАТО, Дании и США, отметив, что удалось избежать серьезных и долгосрочных противоречий. При этом он подчеркнул, что Гренландия является неотъемлемой частью Дании, а любые решения должны соответствовать принципам международного права.

Глава государства также отметил высокий уровень сотрудничества Латвии с США в сфере обороны и безопасности. Он подчеркнул, что, несмотря на различную риторику и дискуссии, Латвия продолжит работу по укреплению трансатлантического взаимодействия и роли Балтийского региона в сложной международной обстановке.

Отдельно была отмечена позитивная динамика регионального сотрудничества в Северо-Балтийском формате с участием Польши и Германии. По словам президента, это сотрудничество играет важную роль в укреплении безопасности. Участники встречи обсудили и поддержку Украины, которая в этом году запланирована на уровне 0,25 процента от валового внутреннего продукта.

Ринкевич сообщил, что председатель Сейма Даига Миериня проинформировала о своем недавнем визите в Украину. Также обсуждались вопросы помощи восстановлению Украины и поддержке украинских граждан в Латвии и за рубежом, в том числе в условиях энергетического кризиса. Президент напомнил, что Латвия уже внесла вклад в механизм энергетической поддержки и продолжает искать дополнительные способы помощи.

В ходе встречи затрагивались и вопросы Европейского союза, включая переговоры о многолетнем бюджете и координацию защиты интересов Латвии. Президент подчеркнул единую позицию по разделению прямых платежей, сельскохозяйственной поддержки и программ кохезионной политики, а также заявил о необходимости существенно более жесткой миграционной политики на уровне ЕС.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, участники встречи осудили атаки России на Украину, включая попытки разрушения энергетической инфраструктуры, и сошлись во мнении, что Россия не готова к миру. В связи с этим было подтверждено намерение усиливать дипломатическое и экономическое давление, прежде всего через санкции, а также продолжать поддержку устойчивости украинского энергетического сектора и восстановления инфраструктуры.