«Невозможные» молекулы всё-таки существуют: химики переписали правило, которому верили 100 лет

Редакция PRESS 23 января, 2026 16:37

Наука 0 комментариев

В органической химии есть правила, которые студенты заучивают как таблицу умножения. Одно из них считалось почти священным больше века: двойная связь между атомами углерода должна быть плоской. И в некоторых местах молекулы она просто не может существовать. Точка.

Но теперь выяснилось, что это… не совсем так.

Учёные смогли создать молекулы, которые по всем учебникам не должны существовать вообще. Они живут доли секунды, выглядят как крошечные молекулярные клетки и заставляют двойные связи изгибаться в трёхмерном пространстве, словно они забыли, что им положено быть плоскими.

Речь идёт о необычных структурах с названиями вроде cubene и quadricyclene. Внутри них двойные связи ведут себя странно: они уже не «двойные» в привычном смысле. Их прочность — где-то между одинарной и двойной. То есть 1,5 вместо 2. Для химии это звучит почти как ересь.

Самое любопытное — эти молекулы нельзя положить в пробирку и рассмотреть. Они слишком нестабильны. Они появляются и тут же реагируют дальше. Но расчёты, эксперименты и результаты реакций сходятся в одном: они действительно возникают.

Фактически это означает, что многие правила химии — не законы природы, а аккуратные обобщения. Удобные. Полезные. Но не абсолютные.

Почему это вообще важно, кроме радости для химиков? Потому что современная фармацевтика всё чаще упирается в пределы «плоских» молекул. Старые лекарства в основном состоят из простых структур. Новые цели в организме требуют жёстких, сложных, трёхмерных форм, которые могут точно «сесть» на нужный биологический участок.

И тут такие странные молекулы оказываются не экзотикой, а возможным будущим строительным материалом.

По сути, это ещё один момент, когда наука неловко кашляет и признаёт:
мы слишком долго думали, что мир проще, чем он есть на самом деле.

Молекулы, которые считались невозможными, всё-таки появляются.
Правила, которым учили десятилетиями, оказываются рекомендациями.
А границы возможного снова отодвигаются — тихо, без взрывов, прямо внутри химической связи.
 
 

