Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

Как оставить наследство единственной племяннице?

«Семь секретов» 23 января, 2026 09:42

Юридическая консультация 0 комментариев

-Моя родная сестра умерла пять лет назад. У нее осталась только дочь – моя племянница. Кроме нее у меня никого нет: ни жены, ни детей, ни каких-то других родственников, и у наших с сестрой родителей не было других детей. У меня есть дом и небольшое хозяйство. Скажите, в случае моей смерти племянница автоматически станет моей наследницей или надо оформлять в ее пользу завещание, чтобы ей досталось все мое имущество?

Существует три вида наследования: по договору, по завещанию и по закону.

Наследование по договору имеет приоритет перед наследованием по завещанию, и оба этих вида наследования имеют приоритет перед наследованием по закону. Под наследованием по закону понимается наследование в установленном Гражданским законом порядке.

Очерёдность наследования по закону 

Родственники наследодателя наследуют в определенной очередности, основанной частично на виде родства, частично на близости его степеней.

Статья 404 Гражданского закона устанавливает четыре очереди наследников по закону:

1) в первую очередь наследуют все прямые потомки: дети, а если их нет — внуки, правнуки и т. д. (то есть те, между кем и наследодателем нет более близких потомков);

2) во вторую очередь наследуют ближайшие по степени восходящие родственники: родители, полнородные братья и сестры (общие оба родителя), а также дети умерших ранее полнородных братьев и сестер;

3) в третью очередь наследуют неполнородные братья и сестры (один общий родитель) и дети умерших ранее неполнородных братьев и сестер;

4) в четвертую очередь наследуют остальные ближайшие по степени боковые родственники - независимо от того, полнородные они или неполнородные.

При этом наследник низшей очереди не наследует, если свое желание наследовать выразил кто-либо из наследников высшей очереди.

Право племянницы на наследование

Поскольку вы с сестрой являлись полнородными братом и сестрой, то ваша племянница относится ко второй очереди ваших наследников - как ребенок умершей прежде вас родной сестры. И если у вас нет ни жены, ни каких-либо других родственников (например, детей, внуков, родителей), то она является вашей единственной наследницей по закону. Поэтому если вы хотите, чтобы все ваше имущество досталось вашей племяннице, вам необязательно составлять завещание в ее пользу – она имеет право на все ваше наследство.

Однако рекомендуем обратиться к нотариусу за более подробной консультацией, чтобы убедиться, что вы не упустили каких-то важных деталей, о которых не упомянули в своем письме.

Как отмечено выше, составление завещания не является строго необходимым, если ваша цель — чтобы все ваше имущество досталось вашей родной племяннице. Но возможно, что завещание может добавить ясности и снизить риск споров или непредвиденных ситуаций. Особенно если вы хотите четко зафиксировать, что все имущество отходит именно вашей племяннице.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном
Важно

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном (1)

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве
Важно

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
Важно

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Читать
Загрузка

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

Юридическая консультация 11:45

Юридическая консультация 0 комментариев

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Читать

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

Животные 11:42

Животные 0 комментариев

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Читать

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Мир 11:41

Мир 0 комментариев

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Читать

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

Мир 11:35

Мир 0 комментариев

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Читать

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Мир 11:24

Мир 0 комментариев

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Читать

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Важно 11:19

Важно 0 комментариев

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Читать