По его информации, на продажу выставлены швейцарские часы Boucheron Reflet 2006, которые президент Швейцарии подарил Вайре Вике-Фрейберге. Их стоимость составляет 16 810 евро.
Кроме того, на той же площадке продаются часы Okean Limited Edition, которые, по словам Гомберга, были подарены первым президентом России Борисом Ельциным супругу Вайры Вике-Фрейберги. За этот экземпляр продавец просит 761 евро.
Пока неизвестно, каким образом эти подарки глав государств оказались на рынке коллекционных часов и кто является их нынешним владельцем.
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