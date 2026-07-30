Кроме того, на той же площадке продаются часы Okean Limited Edition, которые, по словам Гомберга, были подарены первым президентом России Борисом Ельциным супругу Вайры Вике-Фрейберги. За этот экземпляр продавец просит 761 евро.

Пока неизвестно, каким образом эти подарки глав государств оказались на рынке коллекционных часов и кто является их нынешним владельцем.